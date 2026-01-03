Abrieron las piletas públicas de CABA para refrescarse y nadar durante el verano 2026: ubicaciones y horarios

Con tarifas accesibles y sedes en distintos barrios, los natatorios públicos de la Ciudad ya funcionan para aliviar el calor. Dónde quedan, cuáles son los horarios y qué tener en cuenta antes de ir.

Piletas en Parque Sarmiento. Foto: Instagram @buenosairesturismo

Cuando llega el calor a la Ciudad de Buenos Aires, las piletas públicas se convierten en una de las mejores opciones para refrescarse sin gastar de más. Con espacios al aire libre, natatorios cubiertos y propuestas para todas las edades, estos lugares ofrecen una alternativa accesible para pasar el día, hacer actividad física o simplemente bajar unos grados durante el verano.

Distribuidas en distintos barrios de CABA, las piletas públicas funcionan con horarios amplios y tarifas populares que rondan los $4.500 por día. Un dato clave a tener en cuenta antes de ir es que muchos natatorios solo aceptan pago en efectivo, por lo que no es posible abonar con billeteras virtuales como Mercado Pago.

Abrieron las piletas públicas de CABA para refrescarse y nadar durante el verano.

Además de permitir nadar y aliviar el calor, muchas de estas piletas integran polideportivos con espacios verdes, duchas y propuestas recreativas, lo que las convierte en una opción ideal para pasar el día en familia o con amigos.

A continuación, te contamos dónde quedan y cuáles son los horarios de las piletas abiertas a cargo de la Secretaría de Deportes de la Ciudad.

Piletas públicas en CABA

Días de semana

Lunes a viernes de 17 a 19h

Polideportivo Avellaneda: Av. Lacarra 1257

Polideportivo Chacabuco: Av. Eva Perón 1410

Polideportivo Pomar: Mercedes 1300

Polideportivo Patricios: Pepirí 135

Martes y jueves de 17 a 19h

Polideportivo Dorrego: Monte 6637

Piletas públicas en CABA. Foto: Instagram @deportesba

Sábados y domingos

De 11 a 19h

Polideportivo Avellaneda: Av. Lacarra 1257

Polideportivo Chacabuco: Av. Eva Perón 1410

Polideportivo Costa Rica: Av. de los Constituyentes 3050

Polideportivo Martín Fierro: Oruro 1300

Polideportivo Colegiales: Gral. Ramón Freire 120

Polideportivo Pomar: Mercedes 1300

Polideportivo Pereyra: Vélez Sársfield 1271

Polideportivo Dorrego: Monte 6637

Polideportivo Patricios: Pepirí 135

Polideportivo Santojanni: Patrón 6222

De 9 a 18h

Parque Sarmiento : Av. Dr. Ricardo Balbín 4750, Saavedra

Parque Manuel Belgrano: Jerónimo Salguero 3450, Palermo

Piletas públicas en CABA. Foto: Instagram @deportesba

Con opciones distribuidas en distintos barrios y precios accesibles, las piletas públicas de la Ciudad se consolidan como una alternativa ideal para refrescarse durante el verano sin salir de CABA.