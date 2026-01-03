Abrieron las piletas públicas de CABA para refrescarse y nadar durante el verano 2026: ubicaciones y horarios
Con tarifas accesibles y sedes en distintos barrios, los natatorios públicos de la Ciudad ya funcionan para aliviar el calor. Dónde quedan, cuáles son los horarios y qué tener en cuenta antes de ir.
Cuando llega el calor a la Ciudad de Buenos Aires, las piletas públicas se convierten en una de las mejores opciones para refrescarse sin gastar de más. Con espacios al aire libre, natatorios cubiertos y propuestas para todas las edades, estos lugares ofrecen una alternativa accesible para pasar el día, hacer actividad física o simplemente bajar unos grados durante el verano.
Distribuidas en distintos barrios de CABA, las piletas públicas funcionan con horarios amplios y tarifas populares que rondan los $4.500 por día. Un dato clave a tener en cuenta antes de ir es que muchos natatorios solo aceptan pago en efectivo, por lo que no es posible abonar con billeteras virtuales como Mercado Pago.
Además de permitir nadar y aliviar el calor, muchas de estas piletas integran polideportivos con espacios verdes, duchas y propuestas recreativas, lo que las convierte en una opción ideal para pasar el día en familia o con amigos.
A continuación, te contamos dónde quedan y cuáles son los horarios de las piletas abiertas a cargo de la Secretaría de Deportes de la Ciudad.
Piletas públicas en CABA
Días de semana
Lunes a viernes de 17 a 19h
- Polideportivo Avellaneda: Av. Lacarra 1257
- Polideportivo Chacabuco: Av. Eva Perón 1410
- Polideportivo Pomar: Mercedes 1300
- Polideportivo Patricios: Pepirí 135
Martes y jueves de 17 a 19h
- Polideportivo Dorrego: Monte 6637
Sábados y domingos
De 11 a 19h
- Polideportivo Avellaneda: Av. Lacarra 1257
- Polideportivo Chacabuco: Av. Eva Perón 1410
- Polideportivo Costa Rica: Av. de los Constituyentes 3050
- Polideportivo Martín Fierro: Oruro 1300
- Polideportivo Colegiales: Gral. Ramón Freire 120
- Polideportivo Pomar: Mercedes 1300
- Polideportivo Pereyra: Vélez Sársfield 1271
- Polideportivo Dorrego: Monte 6637
- Polideportivo Patricios: Pepirí 135
- Polideportivo Santojanni: Patrón 6222
De 9 a 18h
- Parque Sarmiento: Av. Dr. Ricardo Balbín 4750, Saavedra
- Parque Manuel Belgrano: Jerónimo Salguero 3450, Palermo
Con opciones distribuidas en distintos barrios y precios accesibles, las piletas públicas de la Ciudad se consolidan como una alternativa ideal para refrescarse durante el verano sin salir de CABA.