Cerca de Buenos Aires, un paisaje natural de Entre Ríos se convierte en el destino ideal para disfrutar con amigos de la pesca

Bautizada “la Capital Provincial de la Amistad”, una localidad entrerriana recibe a muchos jóvenes que desean disfrutar de una escapada donde la naturaleza es el principal atractivo.

Pesca. Foto: Unsplash

Conocida popularmente como la “Ciudad de amigos”, una localidad entrerriana logró consolidarse como un punto turístico de referencia en la región gracias a que logró reunir naturaleza, descanso y propuestas turísticas variadas.

Ubicada sobre el corredor del río Uruguay y a poco más de cinco horas de viaje desde la Ciudad de Buenos Aires, Chajarí ofrece múltiples alternativas para quienes buscan una típica salida de fin de semana con opciones para todos los gustos.

Chajarí, una localidad espectacular en Entre Ríos. Foto: Termas Chajarí

Uno de sus mayores atractivos es el complejo termal, inaugurado en 2001, emplazado en el kilómetro 329 de la Autovía Nacional José Gervasio Artigas y la avenida Padre Miguel Gallay. Gracias a este emprendimiento, la ciudad se sumó al destacado circuito de termas junto a localidades como Federación, Concordia, Colón y Villa Elisa.

Además, Chajarí cuenta con un balneario a orillas del Lago Salto Grande que se extiende sobre 17 hectáreas arboladas, donde los visitantes pueden disfrutar del verano entre deportes acuáticos, actividades recreativas, descanso y contacto con la naturaleza. Para los fanáticos de la pesca, el lugar ofrece múltiples sectores ideales para intentar capturas de diferentes tamaños y especies. Entre las variedades que suelen encontrarse se destacan el dorado, la boga, el patí, la tararira, el bagre, además de rayas y anguilas.

Cómo llegar a Chajarí desde Buenos Aires

Para quienes viajan desde la Ciudad de Buenos Aires, el trayecto más habitual es tomar la autopista hasta Zárate y luego continuar por la Ruta nacional 14 hacia el norte entrerriano. El recorrido demanda cerca de cinco horas en auto, dependiendo del flujo vehicular.

Las termas de Chajarí. Foto: Turismo Entre Ríos.

La historia de Chajarí

La ciudad de Chajarí se creó por decreto fundacional provincial el 28 de mayo de 1872 sobre los campos de la estancia del Estado Santa Rosa. Se funda con el nombre de Colonia Agrícola Villa Libertad comprendiendo un área rural y aldea.

Por luchas civiles provinciales, recién en 1876 comenzó su concreción con impulso del gobierno nacional. Paralelamente, en 1875, se construye el trazado del Ferrocarril Argentino del Este (actualmente FCGU) y se ubica la Estación Chajarí cercana a la aldea planificada. Se denomina así por el arroyo homónimo que circunda la ciudad.

Chajarí es un topónimo zoogeográfico de origen guaraní que significa arroyo o agua del Chajá (Ave: Chauna Torquata). En 1934, por pedido del Diputado provincial Roberto Vilar cambia su nombre definitivamente por el de Chajarí, por Ley n° 3013.