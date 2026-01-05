Planes en Buenos Aires para esperar a los Reyes Magos: 8 propuestas gratuitas para disfrutar con los más chicos
Calesitas con vueltas gratis, museos interactivos, exposiciones culturales y grandes espacios verdes forman parte de la agenda de actividades que ofrece la Ciudad de Buenos Aires para disfrutar en familia y esperar la llegada de los Reyes Magos. Conocé más.
La celebración de los Reyes Magos se transforma cada año en una oportunidad ideal para recorrer la Ciudad de Buenos Aires con propuestas pensadas para chicos y grandes por igual. Lo mejor de todo es que la gran mayoría de las actividades son gratuitas, pensadas justamente para que cualquiera pueda acercarse, ya sea en familia o con amigos.
Actividades al aire libre, museos interactivos, exposiciones culturales y experiencias únicas forman parte de una agenda diversa para disfrutar los primeros días de enero. A continuación, te detallamos todo lo que tenés que saber para no perderte ninguno de estos planes.
Ocho propuestas imperdibles para esperar a los Reyes Magos en CABA
La llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar se vive con múltiples actividades en la Ciudad de Buenos Aires. Desde calesitas con regalos y sortijas hasta recorridos culturales, museos, espacios verdes y experiencias artísticas, la agenda ofrece varias alternativas para disfrutar en familia.
1. Los Reyes Magos se suben a la calesita
Las calesitas porteñas se convierten en el epicentro de la celebración con una propuesta que une comercio barrial, juegos y tradición. Pizzerías, jugueterías y heladerías participan de una iniciativa que premia las compras con vueltas gratuitas.
Días y horarios
- Lunes: llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar desde las 19 en la Plaza Aristóbulo del Valle (Villa del Parque).
- Vueltas gratis: válidas hasta el martes inclusive.
Cómo participar
- Comprando una pizza grande, un juguete o un kilo de helado, se obtienen cuatro vueltas gratis en las calesitas adheridas.
Mapa de comercios y calesitas: https://acortar.link/MExbB6
2. 350 hectáreas de naturaleza en la Reserva Ecológica
La Reserva Ecológica Costanera Sur es el espacio verde más grande de la Ciudad y una opción ideal para pasar el día al aire libre, caminar, andar en bicicleta o disfrutar de la biodiversidad porteña.
Días y horarios
- Abierta todos los días.
- Horarios variables según la época del año.
Qué se puede hacer
- Recorrer senderos naturales.
- Observar flora y fauna autóctona.
- Visitar miradores con vistas al río y avistaje de aves.
Dirección: Av. Dr. Tristán Achával Rodríguez 1550.
Entrada: gratuita.
3. Juguemos a la ciencia en el Museo Participativo
El Museo Participativo de Ciencias propone aprender jugando a través de más de cien experiencias interactivas pensadas para despertar la curiosidad de chicos y grandes.
Días y horarios
- Martes a viernes: de 12 a 17.
- Sábados, domingos y feriados: de 15 a 20.
Datos clave
- Exhibiciones interactivas.
- Propuesta educativa y lúdica.
- Entrada por orden de llegada.
Lugar: Centro Cultural Recoleta, Junín 1930.
Entrada: se retira en la puerta.
4. Lo que pocos saben del Teatro Colón en Colón Fábrica
Colón Fábrica permite descubrir el detrás de escena del Teatro Colón a través de un recorrido por escenografías, vestuarios y utilería de grandes producciones.
Días y horarios
- Jueves a domingos y feriados: de 12 a 18.
Qué incluye la muestra
- Escenografías originales.
- Vestuarios históricos.
- Objetos y utilería de óperas y ballets emblemáticos.
Dirección: Av. Pedro de Mendoza 2147.
Entradas: teatrocolon.org.ar/colon-fabrica
5. El Jardín Botánico, un clásico porteño
Con siete hectáreas y más de 1500 especies de plantas, el Jardín Botánico es uno de los paseos más elegidos para recorrer con calma y en contacto con la naturaleza.
Días y horarios
- Sábados y domingos: de 9.30 a 19.
Qué ofrece
- Cinco circuitos autoguiados.
- Jardín de mariposas.
- Exposiciones y talleres en la casona histórica.
Entrada: libre y gratuita.
6. Arte y cultura en el Centro Cultural Recoleta
El Centro Cultural Recoleta mantiene abiertas sus 27 salas con exposiciones que recorren el arte contemporáneo, la historia y obras de artistas destacados.
Días y horarios
- Martes a viernes: de 12 a 21.
- Sábados, domingos y feriados: de 11 a 21.
Muestras destacadas
- “El Jardín de los Fantasmas”, de Ricardo Cohen (Rocambole).
- Exposición con objetos del escritor Carlos Busqued.
Dirección: Junín 1930.
Entrada: gratuita.
7. El Ecoparque, el pulmón verde educativo
El Ecoparque combina naturaleza, educación ambiental y recorridos guiados en un espacio de más de 16 hectáreas abiertas al público.
Días y horarios
- Martes a domingos y feriados: de 11 a 18.
Actividades
- Circuitos educativos.
- Observación de flora y fauna nativa.
- Espacios de divulgación ambiental.
Ingreso: Av. Sarmiento y Av. Las Heras.
Entrada: gratuita.
8. Arte, teatro y creación en el Museo Moderno
Durante enero, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires propone actividades que cruzan artes visuales, teatro y experiencias participativas.
Días y horarios
- Según programación del mes de enero.
Qué se puede ver
- Muestras de Nacha Guevara.
- Exposición de Dalila Puzzovio.
- Actividades de creación colectiva dentro del museo.
Dirección: Av. San Juan 350.
Agenda completa: https://buenosaires.gob.ar/museos
Con opciones gratuitas y actividades para todas las edades, la Ciudad de Buenos Aires ofrece múltiples planes para esperar a los Reyes Magos y disfrutar del verano sin salir del ámbito urbano.