Planes en Buenos Aires para esperar a los Reyes Magos: 8 propuestas gratuitas para disfrutar con los más chicos

Calesitas con vueltas gratis, museos interactivos, exposiciones culturales y grandes espacios verdes forman parte de la agenda de actividades que ofrece la Ciudad de Buenos Aires para disfrutar en familia y esperar la llegada de los Reyes Magos. Conocé más.

Qué hacer en la Ciudad para esperar a los Reyes Magos: actividades y horarios. Foto: Buenos Aires Ciudad.

La celebración de los Reyes Magos se transforma cada año en una oportunidad ideal para recorrer la Ciudad de Buenos Aires con propuestas pensadas para chicos y grandes por igual. Lo mejor de todo es que la gran mayoría de las actividades son gratuitas, pensadas justamente para que cualquiera pueda acercarse, ya sea en familia o con amigos.

Actividades al aire libre, museos interactivos, exposiciones culturales y experiencias únicas forman parte de una agenda diversa para disfrutar los primeros días de enero. A continuación, te detallamos todo lo que tenés que saber para no perderte ninguno de estos planes.

Ocho propuestas imperdibles para esperar a los Reyes Magos en CABA

La llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar se vive con múltiples actividades en la Ciudad de Buenos Aires. Desde calesitas con regalos y sortijas hasta recorridos culturales, museos, espacios verdes y experiencias artísticas, la agenda ofrece varias alternativas para disfrutar en familia.

1. Los Reyes Magos se suben a la calesita

Qué hacer en la Ciudad para esperar a los Reyes Magos: actividades y horarios. Foto: Buenos Aires Ciudad.

Las calesitas porteñas se convierten en el epicentro de la celebración con una propuesta que une comercio barrial, juegos y tradición. Pizzerías, jugueterías y heladerías participan de una iniciativa que premia las compras con vueltas gratuitas.

Días y horarios

Lunes : llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar desde las 19 en la Plaza Aristóbulo del Valle (Villa del Parque).

Vueltas gratis: válidas hasta el martes inclusive.

Cómo participar

Comprando una pizza grande, un juguete o un kilo de helado, se obtienen cuatro vueltas gratis en las calesitas adheridas.

Mapa de comercios y calesitas: https://acortar.link/MExbB6

2. 350 hectáreas de naturaleza en la Reserva Ecológica

Reserva Ecológica Costanera Sur. Foto Instagram @reservaecologicasur.

La Reserva Ecológica Costanera Sur es el espacio verde más grande de la Ciudad y una opción ideal para pasar el día al aire libre, caminar, andar en bicicleta o disfrutar de la biodiversidad porteña.

Días y horarios

Abierta todos los días .

Horarios variables según la época del año.

Qué se puede hacer

Recorrer senderos naturales.

Observar flora y fauna autóctona.

Visitar miradores con vistas al río y avistaje de aves.

Dirección: Av. Dr. Tristán Achával Rodríguez 1550.

Entrada: gratuita.

3. Juguemos a la ciencia en el Museo Participativo

Museo Participativo de Ciencias. Foto: Buenos Aires Ciudad.

El Museo Participativo de Ciencias propone aprender jugando a través de más de cien experiencias interactivas pensadas para despertar la curiosidad de chicos y grandes.

Días y horarios

Martes a viernes : de 12 a 17.

Sábados, domingos y feriados: de 15 a 20.

Datos clave

Exhibiciones interactivas.

Propuesta educativa y lúdica.

Entrada por orden de llegada.

Lugar: Centro Cultural Recoleta, Junín 1930.

Entrada: se retira en la puerta.

4. Lo que pocos saben del Teatro Colón en Colón Fábrica

Colón Fábrica.

Colón Fábrica permite descubrir el detrás de escena del Teatro Colón a través de un recorrido por escenografías, vestuarios y utilería de grandes producciones.

Días y horarios

Jueves a domingos y feriados: de 12 a 18.

Qué incluye la muestra

Escenografías originales.

Vestuarios históricos.

Objetos y utilería de óperas y ballets emblemáticos.

Dirección: Av. Pedro de Mendoza 2147.

Entradas: teatrocolon.org.ar/colon-fabrica

5. El Jardín Botánico, un clásico porteño

Jardín Botánico Carlos Thays. Foto: Buenos Aires Ciudad.

Con siete hectáreas y más de 1500 especies de plantas, el Jardín Botánico es uno de los paseos más elegidos para recorrer con calma y en contacto con la naturaleza.

Días y horarios

Sábados y domingos: de 9.30 a 19.

Qué ofrece

Cinco circuitos autoguiados.

Jardín de mariposas.

Exposiciones y talleres en la casona histórica.

Entrada: libre y gratuita.

6. Arte y cultura en el Centro Cultural Recoleta

Centro Cultural Recoleta . Foto: Archivo Télam.

El Centro Cultural Recoleta mantiene abiertas sus 27 salas con exposiciones que recorren el arte contemporáneo, la historia y obras de artistas destacados.

Días y horarios

Martes a viernes : de 12 a 21.

Sábados, domingos y feriados: de 11 a 21.

Muestras destacadas

“El Jardín de los Fantasmas”, de Ricardo Cohen (Rocambole).

Exposición con objetos del escritor Carlos Busqued.

Dirección: Junín 1930.

Entrada: gratuita.

7. El Ecoparque, el pulmón verde educativo

Ecoparque, de Palermo. Foto: Buenos Aires Ciudad.

El Ecoparque combina naturaleza, educación ambiental y recorridos guiados en un espacio de más de 16 hectáreas abiertas al público.

Días y horarios

Martes a domingos y feriados: de 11 a 18.

Actividades

Circuitos educativos.

Observación de flora y fauna nativa.

Espacios de divulgación ambiental.

Ingreso: Av. Sarmiento y Av. Las Heras.

Entrada: gratuita.

8. Arte, teatro y creación en el Museo Moderno

Museo de Arte Moderno (MAMBA). Foto: museomoderno.org.

Durante enero, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires propone actividades que cruzan artes visuales, teatro y experiencias participativas.

Días y horarios

Según programación del mes de enero.

Qué se puede ver

Muestras de Nacha Guevara.

Exposición de Dalila Puzzovio.

Actividades de creación colectiva dentro del museo.

Dirección: Av. San Juan 350.

Agenda completa: https://buenosaires.gob.ar/museos

Con opciones gratuitas y actividades para todas las edades, la Ciudad de Buenos Aires ofrece múltiples planes para esperar a los Reyes Magos y disfrutar del verano sin salir del ámbito urbano.