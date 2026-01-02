Los Reyes Magos recorren hospitales y jugueterías para llevar juegos, ilusión y juguetes argentinos

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete inicia una recorrida solidaria con actividades abiertas al público. Conocé todos los detalles en la nota.

Recorrida solidaria de los Reyes Magos. Foto: Prensa CAIJ

En el marco de las celebraciones de Reyes Magos, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete acompaña una serie de visitas solidarias y actividades abiertas al público que se desarrollarán entre el 2 y el 6 de enero, con el objetivo de acercar juegos, juguetes y momentos de alegría a niñas y niños, y de poner en valor el rol social de las jugueterías de barrio.

Recorrida solidaria de los Reyes Magos. Foto: Prensa CAIJ

Las acciones incluyen recorridas por hospitales pediátricos, instituciones de acompañamiento a niños y familias, y visitas a jugueterías de distintos barrios del Área Metropolitana de Buenos Aires, donde los Reyes Magos compartirán encuentros con las familias.

Las visitas a hospitales se realizan junto a la Comisión Día del Niño, con la participación de payasos y voluntarios, para visitar a niñas y niños hospitalizados y entregar juguetes donados por fabricantes asociados a la Cámara.

Recorrida solidaria de los Reyes Magos. Foto: Prensa CAIJ

Cronograma de actividades

Viernes 2 de enero

• 18:30 a 19:30 – Juguetería INGENIUM, Maipú 256, Banfield

• 19:30 a 20:30 – Juguetería INGENIUM, Av. Meeks 50, Lomas de Zamora

Sábado 3 de enero

• 11:00 – Visita al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Gallo 1330, CABA

Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez

• 18:00 – Juguetería City Kids, Sucursal Cabildo, Av. Cabildo 2555

• 19:30 – Juguetería City Kids, Sucursal Villa Crespo, Av. Corrientes 5366

Domingo 4 de enero

• Visita a Casa Cuna

• 18:00 a 18:40 – Juguetería Churrinche (Reyes), Blanco Encalada 5038

• 19:00 a 20:00 – Juguetería Yamanca, Av. Cuenca 2396

Lunes 5 de enero

• Visita al Hospital del Quemado

Hospital de Quemados

• Durante la tarde, los Reyes recorrerán distintas jugueterías y cerrarán el encuentro en una calesita de barrio, en Av. Cuenca 2602, a las 19:00 hs

Martes 6 de enero

• 11:00 – Visita a la Fundación Natalí Dafne Flexer (FNDF), (entidad que acompaña a niños y niñas con cáncer y a sus familias) Av. del Libertador 8209, CABA