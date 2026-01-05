Llegada de los Reyes Magos: el paso a paso para seguir su recorrido a través del celular

La cuenta “Localiza a los Reyes Magos” ofrece un mapa interactivo donde se puede ver la supuesta ubicación actual de los Reyes y seguir su recorrido para compartirlo con los más chicos. También, existe una plataforma para hacer videollamadas.

Los Reyes Magos llegan el 6 de enero de cada año. Foto: X @Paula_fantasia

Los Reyes Magos son una figura muy especial para los niños, ya que cada 6 de enero traen regalos y cumplen los deseos que ellos pidieron, llenando de ilusión los hogares. Esta fecha recuerda la llegada de Melchor, Gaspar y Baltazar a Belén, y tiene un origen religioso dentro de la tradición católica.

Con el paso del tiempo, especialmente en varios países de América Latina, la celebración se volvió una costumbre popular en la que los niños reciben regalos después de enviar su carta a los Reyes, muchas veces atada a un globo.

La celebración se volvió una costumbre popular en la que los niños reciben regalos después de enviar su carta a los Reyes Magos. Foto: X @Paula_fantasia

Para sumar magia a este día, existe la cuenta “Localiza a los Reyes Magos”, que ofrece un mapa interactivo donde, durante el 6 de enero, se puede ver la supuesta ubicación actual de los Reyes y seguir su recorrido para compartirlo con los más chicos.

Este mapa funciona gracias a Leaflet, una biblioteca de código abierto desarrollada en JavaScript, que permite crear mapas interactivos usando servicios como OpenStreetMap, OpenMap Tiles, Stadia Maps y Stamen Design, entre otros.

La cuenta "Localiza a los Reyes Magos" permite conocer la ubicación actual de Melchor, Gaspar y Baltazar. Foto: TV Azteca

Melchor, Gaspar y Baltazar tienen la misión de llenar de júbilo y alegría a la gran mayoría de los hogares a través de dulces, juguetes y buenos deseos para los más chicos. Se trata de un momento mágico para los niños y niñas, los cuales disfrutan de estos en compañía de sus padres y seres queridos.

La posibilidad de una videollamada con los Reyes Magos

Actualmente, la plataforma más popular y activa para realizar videollamadas gratuitas con los Reyes Magos es Reyes Magos Iberia.

Videollamada con los Reyes Magos. Foto: Reyes Magos Iberia.

Esta opción, disponible en español, facilita que los adultos organicen una experiencia personalizada para niñas y niños, sin necesidad de descargar aplicaciones ni proporcionar datos bancarios o información sensible.

El paso a paso para acceder a la videollamada

Acceder a la página web oficial de Reyes Magos Iberia desde cualquier navegador, ya sea en computadora, tableta o celular. Llenar un breve formulario, en el que se solicita:

El nombre del niño o niña (solo el nombre, sin apellidos).

Seleccionar quién solicita el mensaje (mamá, papá, abuela, tía, etcétera).

Seleccionar una afición o actividad favorita del menor, como leer, bailar, cantar, jugar futbol, nadar, entre otras opciones.

Indicar cómo se ha portado el niño o niña durante el año, eligiendo entre diferentes niveles de comportamiento.

Escribir el regalo que espera recibir, lo que añade un toque personal a la experiencia.

Fotografía del menor (este paso es opcional y sirve para personalizar aún más la interacción).

Finalizar el formulario y confirmar los datos.

Luego de estos pasos, la plataforma inicia de manera automática la videollamada. Melchor, Gaspar y Baltasar aparecen en pantalla y dirigen un mensaje especial al niño o niña, mencionando su nombre, su afición y los aspectos destacados por el adulto responsable.

Los tres Reyes pueden aconsejar sobre temas como la conducta, la importancia de ayudar en casa, mantener buenos hábitos o esforzarse en la escuela, adaptando el mensaje a la información proporcionada en el formulario.