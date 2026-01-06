Alerta por una bacteria: cuáles son los productos para bebé de Nestlé que la ANMAT retiró del mercado por posible contaminación
La medida fue tomada por la ANMAT debido a la posible presencia de una bacteria que puede provocar náuseas, vómitos y fiebre en los lactantes.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) informó que Nestlé Argentina S.A. inició un retiro voluntario y preventivo del mercado de determinados lotes de dos productos en polvo destinados a bebés por la posible contaminación por una toxina.
Cuáles son los productos que Nestlé retira del mercado
Uno de los elementos retirados es el Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO en sus presentaciones de 400 y 800 gramos. Se trata de una leche en polvo para bebés producida en Santa Fe con RNE N°: 21-114032 y RNPA N°: 21-130136.
Sobre este producto, la ANMAT indicó que los lotes y fechas de vencimiento alcanzados son:
Para el de 400 gramos:
- Lote 517628872A – Vencimiento 31/12/2026
- Lote 524128872A – Vencimiento 28/02/2027
- Lote 524728872A – Vencimiento 31/03/2027
Para el de 800 gramos:
- Lote 517628872A – Vencimiento 31/12/2026
- Lote 522828872A – Vencimiento 28/02/2027
- Lote 524128872A – Vencimiento 28/02/2027
- Lote 528928872A – Vencimiento 30/04/2027
- Lote 528928872B – Vencimiento 30/04/2027
- Lote 529028872A – Vencimiento 30/04/2027
- Lote 533228872B – Vencimiento 31/05/2027
- Lote 533328872A – Vencimiento 31/05/2027
El otro producto afectado es el Nestlé Alfamino, un alimento para propósitos médicos específicos en polvo para lactantes de 400 gramos importado desde Suiza con RNE N°: 00-014591 y RNPA N°: 079-00-022965.
Sobre este producto, la ANMAT indicó que el lote y fecha de vencimiento alcanzados son:
- Lote 51690017Y1 – Vencimiento 30/06/2027
Por qué Nestlé retira estos dos productos
Según indicó la ANMAT, el retiro del mercado de estos productos se debe a la bacteria Bacillus Cereus, la cual suele encontrarse en varios sitios, como el suelo y el agua, y puede formar esporas como forma de resistencia frente a condiciones adversas. Asimismo, es capaz de producir toxinas (Cereulida, entre otras).
Este microorganismo puede provocar dos tipos de enfermedades. Una de las formas de presentación es una intoxicación-síndrome emético, que se manifiesta con náuseas y vómitos 1 a 6 horas luego de la ingesta del alimento contaminado con la toxina. Por otro lado, el síndrome diarreico se presenta con diarrea, dolor abdominal y fiebre a las 8 a 16 horas post consumo.
Por todo lo expuesto, la ANMAT recomienda:
- A la población que tenga en su poder los lotes mencionados que se abstengan de consumirlos.
- A su vez, pueden comunicarse con la empresa al teléfono 0800-999-8100 (opción 3) o vía e-mail a: Servicios.alconsumidor@ar.nestle.com.
- A quienes los expenden y distribuyen, tanto en tiendas físicas como virtuales, que lo retiren de la comercialización y se contacten con su proveedor.