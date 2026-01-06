Alerta de la ANMAT: una reconocida marca retira del mercado dos productos en polvo para bebés

La medida fue tomada debido a la posible presencia de una bacteria que puede provocar náuseas, vómitos y fiebre.

Madre e hijo en un supermercado. Foto: Freepik

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) informó que la empresa Nestlé Argentina S.A. inició un retiro voluntario y preventivo del mercado de determinados lotes de productos destinados a lactantes.

Uno de los productos afectados es el Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO en sus presentaciones de 400 y 800 gramos. Se trata de una leche en polvo para bebés producida en Santa Fe con RNE N°: 21-114032 y RNPA N°: 21-130136.

Nestlé retira dos productos del mercado. Foto: ANMAT

Sobre este producto, la ANMAT indicó que los lotes y fechas de vencimiento alcanzados son:

Para el de 400 gramos:

Lote 517628872A – Vencimiento 31/12/2026

Lote 524128872A – Vencimiento 28/02/2027

Lote 524728872A – Vencimiento 31/03/2027

Para el de 800 gramos:

Lote 517628872A – Vencimiento 31/12/2026

Lote 522828872A – Vencimiento 28/02/2027

Lote 524128872A – Vencimiento 28/02/2027

Lote 528928872A – Vencimiento 30/04/2027

Lote 528928872B – Vencimiento 30/04/2027

Lote 529028872A – Vencimiento 30/04/2027

Lote 533228872B – Vencimiento 31/05/2027

Lote 533328872A – Vencimiento 31/05/2027

El otro producto afectado es el Nestlé Alfamino, un alimento para propósitos médicos específicos en polvo para lactantes de 400 gramos importado desde Suiza con RNE N°: 00-014591 y RNPA N°: 079-00-022965.

Nestlé retira dos productos del mercado. Foto: ANMAT

Sobre este producto, la ANMAT indicó que el lote y fecha de vencimiento alcanzados son:

Lote 51690017Y1 – Vencimiento 30/06/2027

Por qué Nestlé retira estos dos productos

Según indicó la ANMAT, el retiro del mercado de estos productos se debe a la bacteria Bacillus Cereus, la cual suele encontrarse en varios sitios, como el suelo y el agua, y puede formar esporas como forma de resistencia frente a condiciones adversas. Asimismo, es capaz de producir toxinas (Cereulida, entre otras).

Este microorganismo puede provocar dos tipos de enfermedades. Una de las formas de presentación es una intoxicación-síndrome emético, que se manifiesta con náuseas y vómitos 1 a 6 horas luego de la ingesta del alimento contaminado con la toxina. Por otro lado, el síndrome diarreico se presenta con diarrea, dolor abdominal y fiebre a las 8 a 16 horas post consumo.

Por todo lo expuesto, la ANMAT recomienda: