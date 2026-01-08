Problemas para viajar: dos importantes ramales del tren Roca funcionarán con recorrido limitado este domingo 11 de enero

Desde Trenes Argentinos informaron que la situación se debe a trabajos de renovación integral de vías, que se efectúan en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional.

Tren Roca. Foto: NA.

Trenes Argentinos comunicó este jueves que los servicios de los ramales La Plata y Bosques vía Quilmes de la línea Roca estarán limitados entre Constitución y Quilmes este domingo 11 de enero.

Las tareas, que se llevarán a cabo entre Berazategui y empalme Berazategui, consisten en la renovación de 41 tramos de vía de 18 metros cada uno, el reemplazo de durmientes y fijaciones y el rellenado con piedra balasto.

Según la entidad, la afectación se produce por la necesidad de cortar la energía de la catenaria -sistema de alimentación aérea eléctrica- para realizar la renovación.

Cómo serán las obras en el tren Roca

Esta intervención forma parte de una obra de mayor envergadura ejecutada por el Gobierno Nacional, que contempla la renovación integral de 13,5 kilómetros de vía, enlaces y aparatos de vía entre Avellaneda y City Bell, en La Plata.

Trenes Argentinos informó que en caso de condiciones climáticas desfavorables, las obras pueden ser suspendidas.

En caso de requerir más información sobre el servicio, los usuarios pueden ingresar en https://www.argentina.gob.ar/modificaciones-en-el-servicio-y-novedades o utilizar la aplicación oficial de de Trenes Argentinos.