Cambia el tránsito en Buenos Aires: inauguraron un importante túnel que facilitará los traslados y disminuirá el tráfico

Una obra fue inaugurada días atrás, que tiene el objetivo de mejorar la manera de viajar, además de agregar seguridad para los conductores y peatones de la zona.

Nuevo túnel debajo de las vías del Tren Roca en Almirante Brown. Foto: Instagram

Una importante obra se llevó a cabo en la zona sur del Conurbano bonaerense, que busca mejorar el tráfico con menos demoras a la hora de trasladarse.

Las autoridades inauguraron el pasado 12 de diciembre un túnel que atraviesa las vías del Tren Roca, con el objetivo de liberar una zona que suele tener mucha carga de tránsito, en especial en horarios pico.

Tren Roca

Trenes Argentinos anunció días atrás la habilitación de un túnel en la Avenida Presidente Perón, en la localidad de Rafael Calzada, partido bonaerense de Almirante Brown. La construcción se llevó a cabo a la altura de las vías del Tren Roca, que atraviesa gran parte del sur del Conurbano.

Esta obra se dio en el contexto de la Emergencia Ferroviaria que decretó el Gobierno nacional.

Este nuevo camino ofrece que haya paso de autos en doble mano, una ventaja para ganar tiempo en cuánto a tráfico, así como también una disminución clave en el riesgo a accidentes en el cruce de la barrera.

Los detalles del nuevo túnel del Tren Roca en Almirante Brown

Este puente está ubicado en la intersección de Presidente Perón y las vías del Ramal Bosques, vía Temperley, correspondiente al Tren General Roca.

Su extensión es de 190 metros de largo, además de que cuenta con curva y contracurva para conectar con las calles aledañas. Su ancho es de 9,50 metros, lo que permite que haya dos carriles, y su altura es de 4,50 metros.

Este proyecto también incluyó la construcción de dos puentes ferroviarios, muros de contención, pavimentos de hormigón y una estación de bombeo pluvial.

Tren Roca, trenes. Foto: NA.

Además, hay un paso a nivel peatonal de ambos lados de las vías, para que las personas puedan atravesar el lugar a pie.

“El nuevo cruce mejorará la conectividad y brindará mayor seguridad al servicio. A su vez, permitirá que todos aquellos que cruzan las vías del ferrocarril Roca lo hagan más seguros”, indicaron desde el sitio del Gobierno.

Por su parte, Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura bonaerense, formó parte del evento de inauguración y se expresó acerca del nuevo túnel: “Es una obra necesaria para que la gente transite de una forma más tranquila, segura y ahorrándose mucho tiempo de viaje”.