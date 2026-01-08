Descuentos para jubilados en vacaciones: cuánto cuesta ir a Mar del Plata en tren de larga distancia

Trenes Argentinos cuenta con un beneficio especial para los adultos mayores, por lo que viajar a La Feliz es más económico para jubilados y pensionados.

Trenes de larga distancia. Foto: Trenes Argentinos.

Los trenes de larga distancia son un medio muy utilizado para visitar diferentes destinos turísticos de Argentina. Muchos aprovechan la temporada de verano 2026 para visitar Mar del Plata, en especial los jubilados: hay descuentos exclusivos para que los adultos mayores puedan viajar sin dejar de cuidar el bolsillo.

Para viajar dicho servicio desde Buenos Aires, hay que acudir a la estación de Constitución, ya que desde allí parten las formaciones con destino a La Feliz.

Vacaciones de verano en la Costa Atlántica. Foto: NA (José Scalzo)

Para las personas de la tercera edad, aparece un descuento clave. Aquellos jubilados y pensionados que presenten su certificado de jubilación o el recibo de sueldo a la hora de comprar su boleto obtienen un 40% de descuento.

Cabe recordar que los pasajes se venden en las estaciones de Retiro, Constitución, Once, las estaciones intermedias habilitadas y el sitio web, que ofrece un descuento del 10% en las compras.

Descuento para jubilados: cuánto sale viajar a Mar del Plata en tren de larga distancia

Los pasajes para estos servicios cuestan $38.000 en primera y $45.000 en pullman. Sin embargo, hay que tener en cuenta el beneficio para la tercera edad: quedarían en $22.800 en primera y $27.000 en pullman.

Vacaciones, jubilados. Foto: Grok AI.

Actualmente, hay tres servicios por día que salen desde Constitución, de lunes a viernes. Parte desde CABA una formación a las 6:04, 11:21 y 17:08, mientras que el regreso desde Mar del Plata comienza a las 1:11, 14:21 y 16:10.

Además, existe un refuerzo que sale los viernes a las 17:08 y que retorna de Mar del Plata los domingos a las 22:53. Desde el viernes 12 de diciembre su horario de partida será a las 14:17 y el retorno a las 23:40.

Los sábados los trenes salen de Constitución a las 6:12, 11.33 y 17:13, de Mar del Plata vuelven a la 1:11, 14:34 y 16.19. En cambio, los domingos y feriados el horario de viaje es a las 6.11, 11.09 y 17:02, desde la terminal porteña y a la 1:11, 14:05 y 15:57 desde la ciudad marplatense.

Trenes de larga distancia. Foto: NA.

Otros descuentos y beneficios para comprar pasajes de trenes larga distancia

Algunas cuestiones a tener en cuenta a la hora de adquirir los pasajes, como descuentos y beneficios.