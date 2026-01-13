Verano; vacaciones; piletas; clubes. Foto: Unsplash.

El verano suele ser un momento de disfrute para muchas familias. Mientras algunos aprovechan para tomarse sus vacaciones, otros lo pasan en su hogar. Para ellos, resulta clave contar con una pileta que ayude a refrescarse ante las altas temperaturas. A la hora de comprar, hay alternativas económicas sin gastar grandes montos.

Por menos de $50.000, se pueden conseguir productos ideales para refrescarse y que no necesitan de mucho espacio, por lo que pueden instalarse en cualquier patio.

Cómo cuidar tu pileta Foto: Pelopincho

Dos opciones de piletas clásicas y una innovadora se destacan en las plataformas de ventas online como Mercado Libre.

Claro que estas versiones de piletas son para niños, ya que el costo menor implica un tamaño pequeño, aunque sirve para que el resto de la familia se pueda refrescar.

Ideales para el verano: tres opciones de pileta por menos de $50.000

Pileta redonda infantil de 277 litros, con diseños de animales marinos

En tono a la época del año, la marca Bestway ofrece una versión infantil con motivos de animales de mar.

Capacidad de agua: 277 L.

Material: pvc.

Medidas: 1.22m de diámetro x 25cm de altura.

Forma: redonda.

Edad mínima / edad máxima: 2 / 99 años.

Capacidad máxima de personas: 2.

Precio: $26.100.

Precios de piletas para casas en Argentina. Foto: Mercado Libre

Pileta infantil - formato fuente de agua

Una versión distinta pero no menos divertida para los más chicos del hogar gana terreno. La marca Love presentó su diseño en formato de fuente para que refresque a la familia, sin necesidad de entrar en una pileta.

Material: pvc.

Medidas: diámetro de 1,70 metros.

Forma: redonda.

Altura regulable, dependiendo la edad de los niños.

Capacidad máxima de personas: 2.

Precio: $28.120.

Precios de piletas para casas en Argentina. Foto: Mercado Libre

Pileta de lona rectangular - capacidad de 400 litros

La más grande de las opciones se posa sobre el límite del presupuesto, aunque hay mayores chances de ingresar a la pileta, sea cual sea la edad.

Capacidad de agua: 400 L.

Material: pvc la pileta y el armazón de acero y polipropileno.

Medidas: 1m por lado x 33cm de altura.

Forma: rectangular.

Edad mínima / edad máxima: 2 / 99 años.

Capacidad máxima de personas: 2.

Precio: $47.000.

Precios de piletas para casas en Argentina. Foto: Mercado Libre

¿Se puede armar una pileta en un balcón o terraza?

Aunque las piletas de lona son muy comunes en balcones o terrazas, los fabricantes sugieren evitar su instalación en lugares de altura por razones edilicias, ya que puede ser un riesgo.

Hay que ser cautos porque, en muchos casos, la pileta de lona puede desencadenar una serie de daños importantes en la propiedad, teniendo en cuenta que la mayor parte de casas no fueron diseñadas para que sus losas soporten la sobrecarga que implica el volumen de agua requerido para llenar una piscina.

Piletas en balcones o terrazas. Foto: Grok

Cuántos kilos soporta un balcón y por qué es peligroso poner una pileta de lona en una terraza

Según lo establece el reglamento argentino de seguridad para obras en materia estructural, los balcones deben diseñarse para soportar una carga máxima de 500 kilos por metro cuadrado, mientras que en el caso de las azoteas transitables el rango admisible se ubica entre 300 y 500 kilos por metro cuadrado. A partir de estos valores, y considerando que cada litro de agua equivale a un kilo, sumado al peso de las personas que se introducen en la pileta, se concluye que cualquier piscina con una altura de agua superior a los 30 centímetros representa un riesgo para la integridad estructural de la vivienda.

La única manera de prevenir los riesgos asociados a la instalación de una piscina en un balcón o terraza es que su carga haya sido contemplada desde la etapa de proyecto. En viviendas construidas de manera informal, sin la supervisión de un director de obra, es muy probable que la estructura de la terraza no haya sido calculada, por lo que resulta difícil determinar qué peso puede soportar. Se trata de una situación frecuente en numerosos proyectos.