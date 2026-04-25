Derrumbe en una obra cerca de la cancha de River:

Puente Labruna. Foto: Gobierno de la Ciudad.

Dos trabajadores resultaron heridos tras el derrumbe de una excavación en el barrio de Núñez, en las inmediaciones de la cancha de River Plate. Ambos habían quedado atrapados, pero fueron rescatados por los equipos de emergencia. En el operativo intervinieron seis móviles del SAME y Bomberos de la Ciudad.

Según informaron fuentes oficiales, los operarios se encuentran conscientes. Uno de ellos había quedado cubierto desde los hombros hacia abajo dentro de una excavación de aproximadamente 6 metros de ancho por 3 de profundidad.

Uno de los trabajadores logró salir por sus propios medios y fue trasladado en un helicóptero del SAME al Hospital Pirovano, mientras que el otro fue derivado en ambulancia al mismo centro de salud, según confirmó el titular del organismo, Alberto Crescenti.

El episodio generó además importantes demoras en la avenida Lugones, afectando la circulación en la zona.

El hecho, ocurrido cerca de las 17 horas, generó importantes demoras en la avenida Lugones, afectando la circulación en la zona.

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