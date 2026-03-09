Pool Day del Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center. Foto: Instagram @sheratonbuenosaires

Si te gustaría pasar el día en una pileta en Buenos Aires pero no tenés acceso a una, hay una alternativa que cada vez gana más popularidad: algunos hoteles permiten usar sus instalaciones sin necesidad de alojarse. Uno de los ejemplos más conocidos es el Pool Day del Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center, una propuesta que invita a disfrutar de la piscina y otros servicios del hotel durante toda la jornada.

La idea es simple: vivir una experiencia de relax en pleno centro porteño, ideal para un día de calor, un cumpleaños distinto o simplemente para desconectar sin salir de la ciudad.

Cómo pasar el día en la pileta de un hotel en Buenos Aires

El plan está pensado para quienes quieren cambiar de aire sin viajar lejos. Con el Pool Day del Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center se puede acceder a diferentes espacios del hotel y disfrutar de una jornada completa de descanso.

La experiencia incluye el uso de una piscina climatizada cubierta y otra al aire libre, además de áreas de relax. También se puede utilizar el gimnasio y los vestuarios, que cuentan con lockers, sauna seco y húmedo, duchas, toallas, batas y artículos de tocador.

Todo esto ocurre en el barrio de Retiro, a pocos minutos de distintos puntos de la ciudad, lo que lo convierte en una escapada urbana perfecta para quienes buscan un descanso sin alejarse demasiado.

Qué incluye el Pool Day del Sheraton

La entrada al Pool Day incluye acceso a las dos piscinas del hotel, tanto la interior climatizada como la exterior. Además, quienes asisten pueden usar las instalaciones del spa y los vestuarios, equipados con sauna, duchas y diferentes comodidades pensadas para una experiencia de relax.

La propuesta también suma una parte gastronómica. El acceso contempla un almuerzo en el restaurante Terrace Bar, con opciones como ensalada, sándwich o hamburguesa. Durante el día también hay frutas frescas, jugos y momentos de tapeo acompañados por un cóctel.

Por la tarde, el ambiente se vuelve más festivo: el plan suele cerrar con música en vivo y un DJ set al atardecer, una manera distinta de terminar la jornada después de varias horas de pileta.

Además, quienes participan del Pool Day pueden acceder a descuentos en masajes y otros consumos dentro del hotel. Otro detalle práctico es que el estacionamiento está incluido, algo especialmente valorado en una zona tan transitada como el microcentro porteño.

Para conocer las fechas disponibles, horarios y valores actualizados, lo recomendable es consultar directamente con el hotel o a través de sus redes sociales. De esta manera, se puede organizar un día diferente en la ciudad y disfrutar de una experiencia de relax sin necesidad de hospedarse.