Apagón masivo en la Ciudad y el Conurbano:

Corte de luz en la Ciudad. Foto: NA/Damian Dopacio

Miles de usuarios se encuentran afectados por un importante apagón eléctrico que afectó a distintos barrios de la Ciudad y el Conurbano.

El corte de energía llega en una jornada de importante demanda por la ola de calor, con temperaturas que superan los 36° de sensación térmica.

Uso de transformadores ante los cortes de luz. Foto: NA/Damian Dopacio

Hasta el momento, se vieron perjudicados los barrios de Colegiales, Recoleta, Belgrano, Once y Balvanera y Villa Urquiza, así como áreas de la Zona Norte de la provincia de Buenos Aires como Tigre, San Fernando, San Martín y San Isidro, entre otros.

La página del ENRE se encuentra sin funcionamiento, por lo que se desconoce el detalle de los usuarios que sufrieron el corte.

Cortes de luz en la Ciudad

Además de los domicilios particulares y comercios, los servicios también se vieron afectados. Desde la cuenta oficial del Subte reportaron que la línea D estuvo interrumpida, mientras que la línea H operaba con demora.

En tanto, tampoco estaba funcionando el Tren de la Costa, mientras que el tren San Martín se encontraba con demoras.