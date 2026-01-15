Corte de luz. Foto: NA

Más de 840 mil usuarios de Edenor se vieron afectados por un apagón en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, en una jornada donde la sensación térmica superó los 36°. Por su parte, Edesur también cuenta con más de 54 mil usuarios sin servicio.

Hasta el momento se vieron perjudicados usuarios de los barrios porteños de Colegiales, parte de Caballito, Recoleta, Belgrano, Once, Paternal, Villa del Parque, Balvanera y Villa Urquiza.

En la zona norte del conurbano bonaerense se generaron reclamos desde Vicente López, Munro, Florida, Martínez, San Martín, Boulogne y Tigre. Mientras que en el oeste hubo interrupciones del servicio en Haedo, Ciudadela, Caseros, 3 de Febrero, Ramos Mejía y Santos Lugares.

El mapa de los cortes de luz

Comunicado de Edenor

En un comunicado que se difundió en redes sociales, Edenor explicó: “Aproximadamente a las 14:45 se registró una falla en la Subestación Morón, en el nivel de 220 kV, que tuvo un impacto inicial sobre alrededor de 800.000 clientes. A los 30 minutos de iniciado el incidente, más del 50 % de los usuarios ya contaban con el servicio eléctrico normalizado”.

Comunicado de Edenor Foto: X redes sociales

Y continuó: “La contingencia comprometió cerca de un tercio de la demanda total de Edenor, con incidencia en el corredor norte y oeste del área de concesión. Inmediatamente luego de detectada la falla se activaron los protocolos operativos de reposición del suministro. Dentro de la primera hora, más del 90% de los usuarios inicialmente alcanzados ya se encontraban con el servicio restablecido”.