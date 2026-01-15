Apagón masivo en el AMBA. Foto: NA.

Miles de usuarios permanecen sin suministro eléctrico en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tras un apagón masivo. Existe un procedimiento claro y gratuito para presentar un reclamo por corte de luz que varía según la empresa distribuidora y el tipo de interrupción sufrida. Además, en casos de cortes prolongados o reiterados, los usuarios podrían acceder a una bonificación.

Antes de iniciar cualquier trámite ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), tanto Edenor como Edesur deben informar con al menos 48 horas de anticipación si la interrupción del servicio es programada por obras planificadas. Es por eso que el primer paso es verificar que no se trate de un corte previamente anunciado.

Cabe resaltar que solo los usuarios registrados en ambas compañías pueden presentar reclamos por corte de luz. Sin embargo, existe una excepción para los residentes de las islas del Delta del Paraná.

Apagón masivo en el AMBA. Foto: NA.

Cómo hacer el reclamo por los cortes de luz: el paso a paso en medio del apagón masivo en el AMBA

El reclamo puede tener dos finalidades principales:

Solicitar la rápida restitución del suministro durante la interrupción. Gestionar una bonificación ya sea por un corte prolongado (más de 15 horas seguidas sin luz) o por cortes reiterados, que significa haber sufrido cuatro o más interrupciones en un mismo mes calendario.

Para iniciar el trámite es necesario reunir la documentación correspondiente. Los usuarios deben disponer de los siguientes datos:

Número de cliente (en Edesur) o número de cuenta (en Edenor)

El número de reclamo ya generado ante la empresa distribuidora durante el corte de luz.

Registrar las fechas y horarios de inicio y finalización de cada interrupción, la dirección exacta del domicilio afectado y un domicilio válido para recibir comunicaciones del ENRE.

Al presentar el reclamo ante el organismo regulador, es obligatorio haber gestionado previamente el reclamo correspondiente ante la distribuidora, salvo para los usuarios de Edenor en las islas del Delta del Paraná en los casos contemplados por la normativa vigente.

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) ofrece distintos canales de atención:

A través de internet utilizando los formularios específicos en su sitio web oficial y seleccionando la opción correspondiente: corte prolongado o corte reiterado.

Comunicarse telefónicamente a las líneas gratuitas 0800 333 3000 o 0800 345 6000, disponibles todos los días del año las 24 horas.

Para quienes optan por la atención presencial, la sede del ENRE se encuentra en Suipacha 615, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y atiende de lunes a viernes entre las 9 y las 17. Es indispensable solicitar turno antes de presentarse en las oficinas.

Apagón masivo en el AMBA. Foto: NA.

Qué pasa con los usuarios de Edenor que viven en las islas del Delta del Paraná

En el caso de los usuarios de Edenor que viven en las islas del Delta del Paraná, pueden elevar el reclamo directamente al ENRE sin necesidad de pasar antes por la distribuidora. Esta excepción está prevista en la Resolución ENRE 149/2025 y aplica cuando el corte se debe a fenómenos climáticos de cualquier magnitud o a averías en la red de media o alta tensión. Todos estos trámites vinculados a cortes de suministro eléctrico carecen de costo para los usuarios.

Por qué se cortó la luz: los motivos detrás del apagón en el AMBA

Según fuentes de la Secretaría de Energía, el problema tuvo lugar sobre las 14.30 de hoy, cuando salieron de servicio las cuatro líneas de 220 KV Morón-Rodríguez de Edenor y se perdieron 3.000 MW de potencia eléctrica, aproximadamente.

En territorio porteño, el corte alcanzó a barrios como Agronomía, Palermo, Belgrano, Recoleta, Colegiales, Villa Devoto, Villa Pueyrredón, Chacarita, Caballito, Saavedra, Villa Ortúzar y Villa Urquiza, donde numerosos hogares y comercios quedaron sin luz.

Corte de luz. Foto: NA

La situación también impactó en el conurbano bonaerense, con apagones registrados en Vicente López, Munro, Florida, Martínez, San Martín y Tigre. Además, se reportaron inconvenientes en el suministro eléctrico en localidades del oeste como Haedo, Ciudadela, Caseros, Ramos Mejía y Santos Lugares.

El corte generó complicaciones adicionales debido a las altas temperaturas, mientras los usuarios aguardaban la restitución del servicio. A su vez, impactó en el transporte público con líneas interrumpidas, servicios limitados y demoras.