AySA advirtió por baja presión y cortes de agua en el AMBA por el apagón:

El corte de luz afecta al suministro de agua. Foto: Unsplash

El masivo corte de luz que atravesó este jueves al Área Metropolitana de Buenos Aires comenzó a impactar en otros servicios esenciales. En esa línea, AySA (Agua y Saneamientos Argentinos S.A) comunicó que varias de sus instalaciones se vieron afectadas por el apagón, lo que podría derivar en baja presión o falta de agua en distintas zonas de la Ciudad y el conurbano.

Mediante un comunicado, la empresa informó que “estas instalaciones, correspondientes a los sistemas de producción y distribución de agua potable, requieren suministro eléctrico y demandan una gran cantidad de energía para su normal funcionamiento”.

Alerta por el suministro de agua en medio del apagón. Foto: Unsplash

Las zonas afectadas por cortes o baja presión de agua

Como consecuencia de esta situación, AySA señaló que podría registrarse baja presión y/o falta de agua en algunas zonas de la Ciudad de Buenos Aires y en algunas localidades de los partidos de Escobar, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Martín, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

“En este contexto y teniendo en cuenta las altas temperaturas, AySA solicita a sus usuarios extremar los cuidados y realizar un uso responsable del agua potable, priorizando su utilización para actividades esenciales”, explica el comunicado.

¿Cuándo vuelve el agua?

La empresa encargada del suministro de agua recordó que “una vez restablecida la energía eléctrica, la normalización del servicio de agua potable no es inmediata. Los sistemas de bombeo requieren un proceso de arranque secuencial, por lo que la presurización de la red y recuperación del servicio se dará de manera gradual durante la jornada”.

Además de sus redes sociales oficiales, AySA dispone de otros dos importantes canales:

WhatsApp: 11-5984-5794.

Teléfono: 0800-321-AGUA (2482), disponible las 24 horas.

Corte de luz. Foto: NA

Por qué se cortó la luz en el AMBA

Según fuentes de la Secretaría de Energía, el problema tuvo lugar sobre las 14.30 de hoy, cuando salieron de servicio las cuatro líneas de 220 KV Morón-Rodríguez de Edenor y se perdieron 3.000 MW de potencia eléctrica, aproximadamente.

¿A qué hora vuelve la luz?

La página del ENRE estuvo caída y pasadas las 17, el ente informó que había 63.665 usuarios sin suministro de Edenor y 18.237 usuarios sin energía de Edesur. El mismo sitio confirmó que la luz se debería restablecer cerca de las 19.