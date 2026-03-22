Hubo más de 40 mil familias sin luz en el AMBA en medio del temporal: cómo va a estar el clima tras el alerta del SMN
Un fuerte temporal con ráfagas y abundante caída de agua dejó a más de 40.000 usuarios sin energía eléctrica en el AMBA. Mientras el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene la alerta amarilla en 12 provincias por tormentas y granizo, el pronóstico anticipa una mejora definitiva de las condiciones climáticas para el domingo y los feriados de lunes y martes.
Las intensas tormentas que se desataron durante este sábado 21 de marzo provocaron serias complicaciones en la red eléctrica del Área Metropolitana de Buenos Aires AMBA). Según el último relevamiento del ENRE, pasadas las 16 horas, un total de 42.091 hogares permanecían sin luz debido a las fallas generadas por el fenómeno climático.
La prestataria Edesur fue la más afectada con 27.688 clientes fuera de servicio, mientras que Edenor registró 14.403 usuarios sin suministro. Los cortes impactaron principalmente en el sur y el oeste del Conurbano Bonaerense afectando a distritos como Almirante Brown, Esteban Echeverría, Lomas de Zamora, Merlo, Moreno y Tigre, además de diversos barrios de la Ciudad de Buenos Aires.
Alerta amarilla: las lluvias y tormentas se extienden a 12 provincias
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una vigilancia activa por condiciones de inestabilidad que abarcan gran parte del territorio nacional, incluyendo Buenos Aires, el Litoral, el centro del país y el NOA con tormentas localmente fuertes, ráfagas de hasta 80 km/h, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo. Además, se estiman acumulados de entre 40 y 70 milímetros con picos superiores en zonas puntuales.
Pronóstico para los próximos días: cómo va a estar el clima durante el feriado
A pesar del sábado pasado por agua, el panorama para el resto del fin de semana largo es alentador en el AMBA:
- Domingo 22 de marzo: se espera una jornada ligeramente nublada, sin lluvias, con temperaturas que oscilarán entre los 14°C y 24°C.
- Lunes 23 de marzo: condiciones agradables con una mínima de 17°C y una máxima de 22°C.
- Martes 24 de marzo: el feriado cerrará con buen tiempo, cielo despejado y marcas térmicas de entre 12°C y 24°C.