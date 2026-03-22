Hubo más de 40 mil familias sin luz en el AMBA en medio del temporal:

Clima, lluvias, tormentas. Foto: NA.

Las intensas tormentas que se desataron durante este sábado 21 de marzo provocaron serias complicaciones en la red eléctrica del Área Metropolitana de Buenos Aires AMBA). Según el último relevamiento del ENRE, pasadas las 16 horas, un total de 42.091 hogares permanecían sin luz debido a las fallas generadas por el fenómeno climático.

La prestataria Edesur fue la más afectada con 27.688 clientes fuera de servicio, mientras que Edenor registró 14.403 usuarios sin suministro. Los cortes impactaron principalmente en el sur y el oeste del Conurbano Bonaerense afectando a distritos como Almirante Brown, Esteban Echeverría, Lomas de Zamora, Merlo, Moreno y Tigre, además de diversos barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

Alerta amarilla: las lluvias y tormentas se extienden a 12 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una vigilancia activa por condiciones de inestabilidad que abarcan gran parte del territorio nacional, incluyendo Buenos Aires, el Litoral, el centro del país y el NOA con tormentas localmente fuertes, ráfagas de hasta 80 km/h, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo. Además, se estiman acumulados de entre 40 y 70 milímetros con picos superiores en zonas puntuales.

Lluvias en Buenos Aires Foto: Foto generada con IA

Pronóstico para los próximos días: cómo va a estar el clima durante el feriado

A pesar del sábado pasado por agua, el panorama para el resto del fin de semana largo es alentador en el AMBA: