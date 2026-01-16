Piletas públicas de CABA. Foto: buenosaires.gob

Con la llegada de las altas temperaturas a la Ciudad de Buenos Aires, las piletas públicas se convierten en una de las opciones más elegidas para refrescarse sin gastar de más. Con natatorios al aire libre y cubiertos, además de propuestas para todas las edades, estos espacios ofrecen una alternativa accesible para pasar el día, hacer actividad física o aliviar el calor durante el verano. Además, algunas permanecen abiertas durante todo el año.

Distribuidas en distintos barrios de CABA, las piletas públicas funcionan con horarios amplios y tarifas populares que rondan los $4.500 por día. Un dato clave a tener en cuenta antes de ir es que muchos natatorios solo aceptan pago en efectivo, por lo que no es posible abonar con billeteras virtuales como Mercado Pago.

Piletas en Parque Sarmiento. Foto: Instagram @buenosairesturismo

Además de permitir nadar y aliviar el calor, muchas de estas piletas integran polideportivos con espacios verdes, duchas y propuestas recreativas, lo que las convierte en una opción ideal para pasar el día en familia o con amigos.

A continuación, te contamos dónde están ubicadas y cuáles son los horarios de las piletas, tanto las que funcionan durante todo el año como las que abren en temporada de verano, a cargo de la Secretaría de Deportes de la Ciudad.

Piletas públicas en CABA: horarios y lugares

Días de semana

Lunes a viernes de 17 a 19h

Polideportivo Avellaneda: Av. Lacarra 1257

Polideportivo Chacabuco (abierta todo el año): Av. Eva Perón 1410

Polideportivo Pomar (abierta todo el año): Mercedes 1300

Polideportivo Patricios: Pepirí 135

Martes y jueves de 17 a 19h

Polideportivo Dorrego: Monte 6637

Piletas públicas en CABA. Foto: Instagram @deportesba

Sábados y domingos

De 11 a 19h

Polideportivo Avellaneda: Av. Lacarra 1257

Polideportivo Chacabuco: Av. Eva Perón 1410

Polideportivo Costa Rica: Av. de los Constituyentes 3050

Polideportivo Martín Fierro (abierta todo el año): Oruro 1300

Polideportivo Colegiales: Gral. Ramón Freire 120

Polideportivo Pomar: Mercedes 1300

Polideportivo Pereyra: Vélez Sársfield 1271

Polideportivo Dorrego: Monte 6637

Polideportivo Patricios (abierta todo el año): Pepirí 135

Polideportivo Santojanni (abierta todo el año): Patrón 6222

De 9 a 18h

Parque Sarmiento : Av. Dr. Ricardo Balbín 4750, Saavedra

Parque Manuel Belgrano: Jerónimo Salguero 3450, Palermo

Piletas públicas en CABA. Foto: Instagram @deportesba

Con opciones distribuidas en distintos barrios y precios accesibles, las piletas públicas de la Ciudad se consolidan como una alternativa ideal para refrescarse durante el verano sin salir de CABA.