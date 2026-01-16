Piletas públicas de CABA: dónde practicar natación y refrescarse cualquier día del año
Con precios accesibles y sedes distribuidas en distintos barrios, los natatorios públicos ya están habilitados para enfrentar las altas temperaturas. Te contamos dónde se encuentran, cuáles son sus horarios y qué aspectos conviene tener en cuenta antes de visitarlos.
Con la llegada de las altas temperaturas a la Ciudad de Buenos Aires, las piletas públicas se convierten en una de las opciones más elegidas para refrescarse sin gastar de más. Con natatorios al aire libre y cubiertos, además de propuestas para todas las edades, estos espacios ofrecen una alternativa accesible para pasar el día, hacer actividad física o aliviar el calor durante el verano. Además, algunas permanecen abiertas durante todo el año.
Distribuidas en distintos barrios de CABA, las piletas públicas funcionan con horarios amplios y tarifas populares que rondan los $4.500 por día. Un dato clave a tener en cuenta antes de ir es que muchos natatorios solo aceptan pago en efectivo, por lo que no es posible abonar con billeteras virtuales como Mercado Pago.
Además de permitir nadar y aliviar el calor, muchas de estas piletas integran polideportivos con espacios verdes, duchas y propuestas recreativas, lo que las convierte en una opción ideal para pasar el día en familia o con amigos.
A continuación, te contamos dónde están ubicadas y cuáles son los horarios de las piletas, tanto las que funcionan durante todo el año como las que abren en temporada de verano, a cargo de la Secretaría de Deportes de la Ciudad.
Piletas públicas en CABA: horarios y lugares
Días de semana
Lunes a viernes de 17 a 19h
- Polideportivo Avellaneda: Av. Lacarra 1257
- Polideportivo Chacabuco (abierta todo el año): Av. Eva Perón 1410
- Polideportivo Pomar (abierta todo el año): Mercedes 1300
- Polideportivo Patricios: Pepirí 135
Martes y jueves de 17 a 19h
- Polideportivo Dorrego: Monte 6637
Sábados y domingos
De 11 a 19h
- Polideportivo Avellaneda: Av. Lacarra 1257
- Polideportivo Chacabuco: Av. Eva Perón 1410
- Polideportivo Costa Rica: Av. de los Constituyentes 3050
- Polideportivo Martín Fierro (abierta todo el año): Oruro 1300
- Polideportivo Colegiales: Gral. Ramón Freire 120
- Polideportivo Pomar: Mercedes 1300
- Polideportivo Pereyra: Vélez Sársfield 1271
- Polideportivo Dorrego: Monte 6637
- Polideportivo Patricios (abierta todo el año): Pepirí 135
- Polideportivo Santojanni (abierta todo el año): Patrón 6222
De 9 a 18h
- Parque Sarmiento: Av. Dr. Ricardo Balbín 4750, Saavedra
- Parque Manuel Belgrano: Jerónimo Salguero 3450, Palermo
Con opciones distribuidas en distintos barrios y precios accesibles, las piletas públicas de la Ciudad se consolidan como una alternativa ideal para refrescarse durante el verano sin salir de CABA.