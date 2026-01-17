Calendario 2026. Foto: Unsplash.

Con el 2026 ya iniciado, muchos argentinos miran de reojo el calendario para definir los días de sus vacaciones y aprovechar posibles días de descanso.

El Gobierno oficializó el cronograma de feriados con los asuetos nacionales establecidos por ley.

También, como en cada año, habrá feriados inamovibles, trasladables y días no laborables. Además, el Ejecutivo puede fijar hasta tres días feriados puente para promover el turismo.

En este contexto, la ley 27.399 establece que los feriados trasladables que caigan martes o miércoles se moverán al lunes anterior, mientras que aquellos que coincidan con jueves o viernes pasarán al lunes siguiente.

El calendario completo de feriados, días no laborables, asuetos y fines de semana largos de 2026

Febrero

Lunes 16 de febrero : Carnaval (feriado inamovible)

Martes 17 de febrero: Carnaval (feriado inamovible)

Marzo

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible)

Abril

Jueves 2 de abril : Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable)

Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible)

Mayo

Viernes 1: Día del Trabajador (feriado inamovible).

Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (la fecha se conmemora el 17, pero se trata de un feriado trasladable)

Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10: día no laborable con fines turísticos.

Octubre

Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable, también permanecería sin modificaciones como el 17 de agosto).

Noviembre

Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (la fecha original sería el viernes 20 de noviembre, pero las autoridades confirmaron el traspaso para que haya un fin de semana largo).

Diciembre

Lunes 7: Día no laborable con fines turísticos.

Martes 8: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Viernes 25: Navidad (feriado inamovible).

¿Cuántos fines de semana largos habrá y cuáles son?

Del 14 al 17 de febrero: Carnaval (feriados inamovibles). 4 días de descanso por Carnaval.

Del 21 al 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

Del 2 al 5 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) que coincidirá con el Jueves Santo y Viernes Santo.

Del 1 al 3 de mayo: 3 días de descanso por el Día del Trabajador (viernes)

Del 23 al 25 de mayo: 3 días de descanso por el Día de la Revolución de Mayo (lunes 25)

Del 13 al 15 de junio: 3 días de descanso por el Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (la fecha se conmemora el 17, pero se pasa al 15 por ser un feriado trasladable)

Del 9 al 12 de julio: 4 días de descanso por el Día de la Independencia (jueves 9) y el viernes 10, día no laborable con fines turísticos

Del 15 al 17 de agosto: 3 días de descanso por el Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (lunes 17).

Del 10 al 12 de octubre: 3 días de descanso por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural (lunes 12)

Del 21 al 23 de noviembre: 3 días de descanso por el Día de la Soberanía Nacional (la fecha original era el viernes 20 pero se traspasó al lunes 23)

Del 5 al 8 de diciembre: El lunes 7 es día no laborable y el martes 8, Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Del 25 al 27 de diciembre: 3 días de descanso por Navidad (viernes 25)

Las diferencias entre feriados inamovibles, trasladables y días no laborables

Los feriados inamovibles son jornadas de descanso establecidas por ley que no pueden modificarse, sin importar el día de la semana en que caigan.

En cambio, los feriados trasladables pueden moverse para crear fines de semana largos y promover el turismo, pero el Gobierno todavía no definió cómo se aplicarán en esta ocasión.

Por último, los días no laborables quedan sujetos a la decisión de cada empleador, quien determina si el personal debe trabajar o no.