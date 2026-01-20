ANSES aumentó los topes del SUAF para febrero 2026:

ANSES aumenta los montos del SUAF. Foto: ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció que en febrero de 2026 los titulares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) recibirán una actualización tanto en los montos de las asignaciones como en los límites de ingresos permitidos para acceder al beneficio.

Por ello y frente a la actualización de los topes de ingresos de la prestación, varios beneficiarios podrían quedar afuera del programa.

Estas modificaciones se encuentran contempladas en el Decreto 274/2024, que establece ajustes mensuales para asignaciones, jubilaciones y pensiones en función del índice de inflación más reciente informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

ANSES. Foto: Canal 26

El objetivo del mecanismo es evitar que las prestaciones pierdan poder adquisitivo frente al avance sostenido de los precios.

ANSES: los aumentos de las SUAF en febrero 2026

En febrero de 2026, las asignaciones familiares del SUAF aumentarán un 2,8%, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a diciembre de 2025.

Con este incremento, los montos a cobrar por hijo quedarán establecidos según el tramo de ingresos del grupo familiar:

En el primer tramo , el beneficio será de $55.883 .

En el segundo tramo , de $37.625 .

En el tercero , de $22.719 .

En el cuarto tramo, de $11.719.

Además del aumento en los valores, ANSES confirmó una actualización en los topes de ingresos del SUAF. Es importante recordar que el encuadre en cada tramo se determina por el ingreso total del grupo familiar y no por el salario individual de cada trabajador. No obstante, si uno de los integrantes supera el tope individual permitido o si la suma de los ingresos del hogar excede el máximo establecido, el grupo familiar queda automáticamente excluido del sistema.

ANSES. Foto: NA.

Los nuevos límites de ingresos serán los siguientes:

El primer tramo comprenderá ingresos familiares de hasta $720.000 .

El segundo tramo, más de $720.000 y hasta $1.050.000 .

El tercero, más de $1.050.000 y hasta $1.200.000 .

El cuarto tramo, más de $1.200.000 y hasta el tope máximo vigente definido por ANSES.

De esta manera, si bien la actualización busca acompañar la inflación, también podría dejar fuera del SUAF a familias que superen los nuevos límites establecidos.