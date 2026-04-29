Aconcagua

Sudamérica tiene entre sus bellezas un pico de casi 7.000 metros sobre el nivel del mar que se destaca a nive mundial.

Se trata del punto más del mundo alto fuera de Asia, incluido el Everest, por lo que se posiciona como referencia obligada para estudios geográficos y expediciones de gran altitud.

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Se trata del Aconcagua, ubicado en Mendoza y forma parte de la Cordillera de los Andes.

Aconcagua, foto EFE

Se trata de una formación tectónica, producto del levantamiento de placas, característica que la distingue dentro del relieve regional.

Por qué se nombra al Aconcagua como el “Techo de América”

El Servicio Geológico de Estados Unidos señala que su altura oficial es de 6.961 metros, lo que lo sitúa como el punto máximo de los hemisferios occidental y austral. Así nace el reconocimiento de ‘Techo de América’.

Cerro Aconcagua. Foto NA.

Según National Geographic, los estudios destacan que su prominencia topográfica ocupa el segundo lugar del planeta, posición que solo supera el Everest.

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