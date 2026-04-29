China vuelve a comprar maíz en Sudamérica después de más de 10 años:

Exportaciones de maíz de este país sudamericano. Foto: NA.

Un país sudamericano protagoniza un hecho clave en el comercio agrícola global al concretar su primera exportación de maíz a China en más de 10 años.

Este avance llega luego de un extenso proceso de pruebas sanitarias y regulatorias que permitió destrabar el ingreso del cereal al gigante asiático.

Hito histórico: Argentina realizará su primera exportación de maíz a China en décadas

Argentina tendrá el privilegio de ser este país sudamericano que le exporte maíz a China, y el primer embarque, de 34.000 toneladas, partirá desde la terminal de Timbúes, en Santa Fe, con destino a abastecer la industria de nutrición animal china, un sector en constante expansión.

El movimiento responde a una estrategia más amplia del gobierno de Xi Jinping, orientada a diversificar proveedores y reducir la dependencia de actores tradicionales como Estados Unidos. En este contexto, Argentina emerge como un socio confiable, impulsado por una recuperación productiva y mejoras logísticas que podrían llevar las exportaciones a superar las 40 millones de toneladas en los próximos ciclos.

Argentina y su comercialización de maíz a China.

Los destinos internacionales que compiten con China por el maíz argentino

El ingreso de China no implica el desplazamiento de otros compradores clave. Argentina ya cuenta con una red consolidada de destinos que demandan su maíz de manera sostenida. Entre ellos, Vietnam lidera en el sudeste asiático, mientras que países del norte de África y socios tradicionales de América Latina también mantienen una fuerte participación en las importaciones.

Este abanico de clientes permite amortiguar posibles fluctuaciones del mercado internacional y asegura un flujo constante de divisas. Al mismo tiempo, la mayor apertura comercial eleva la competencia por el grano argentino, incrementando su valor estratégico. China se suma así a un escenario dinámico en el que múltiples actores buscan garantizar su abastecimiento frente a la volatilidad global.

La combinación de mayor producción, ampliación de mercados y diversificación de destinos fortalece la posición de Argentina dentro del comercio internacional de granos, consolidándola como uno de los principales exportadores del mundo.

Sudamérica en el radar: cuál es el impacto de este acuerdo en el mercado global

La incorporación de Argentina al mercado chino de maíz redefine el equilibrio del comercio agrícola global. Hasta ahora dominado por grandes exportadores como Estados Unidos y Brasil, este nuevo flujo introduce mayor competencia y podría influir en los precios internacionales del cereal.

China es un socio comercial clave de la Argentina.

Además, el acuerdo refuerza los vínculos entre China y América Latina, una relación que viene creciendo sostenidamente a partir del intercambio de materias primas. Para la región, significa una oportunidad de posicionarse con mayor fuerza en cadenas de suministro estratégicas.

En términos logísticos, también se anticipan cambios en las rutas comerciales y en la planificación de exportaciones. Con una demanda china en expansión y una oferta sudamericana en recuperación, el mercado del maíz entra en una nueva etapa marcada por la diversificación, la competencia y la reconfiguración de alianzas globales.