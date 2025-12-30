Chau a Juan y María: los nombres más elegidos por los argentinos en 2025

El RENAPER lanzó sus datos oficiales, con sorpresas en la elección de los nombres más populares del último año.

Los nombres en tendencia para bebés. Foto: Freepik.

Durante 2025, la elección de los nombres para bebés en la Argentina volvió a reflejar una clara preferencia hacía unos y otros, mezclando la moda y la tradición. Los datos oficiales del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) junto con informes de plataformas especializadas mostraron cuáles fueron las opciones preferidas por los padres a lo largo del año.

Y aunque antes los nombres más elegidos por los argentinos eran Juan, María, Pedro y Agustina, lo cierto es que con el tiempo la moda fue cambiando y ahora, se encuentran “pasados de moda”. La actualidad muestra que para las mujeres suelen inclinarse con opciones dulces y sonoras, mientras que, en los varones, los nombres bíblicos siguen pisando fuerte.

Cuál es el nombre más elegido para un bebé en la Argentina Foto: Unsplash.

En 2025, las elecciones de nombres para bebés en Argentina reflejan una marcada preferencia por opciones de sonido internacional, dulces y con raíces clásicas. Tanto en niñas como en varones, las familias combinaron tradición con tendencias modernas, según los registros oficiales.

Los 5 nombres más elegidos en 2025

Entre los nombres femeninos, se destaca la continuidad de opciones breves y elegantes, muchas de ellas con fuerte impronta internacional:

Olivia , que se mantiene como el nombre más popular por segundo año consecutivo.

Emilia , firme en los primeros puestos del ranking.

Isabella , con una clara influencia europea.

Catalina , una opción tradicional y sofisticada.

Emma, simple, moderno y cada vez más elegido.

Este grupo no solo lidera las estadísticas, sino que también marca una tendencia hacia nombres cortos, armónicos y fácilmente reconocibles en distintos idiomas.

Los nombres de nena y de varón más lindos de Argentina. Foto: Pixabay

En el caso de los varones, la competencia fue más ajustada, aunque también se observa una mezcla entre lo clásico y lo contemporáneo:

Felipe , el nombre más elegido del año

Mateo , que continúa con una fuerte presencia.

Bautista , un clásico muy arraigado en el país.

Valentino , de marcada consonancia europea.

Benjamín, tradicional y de uso sostenido.

La prevalencia de nombres como Felipe y Mateo confirma que la tradición sigue ocupando un lugar central, aunque cada vez más influenciada por sonidos modernos y europeos.

Sin embargo, según las tendencias, así como hay nombres que volvieron a utilizarse, otros están perdiendo popularidad entre los argentinos, hoy son mucho menos frecuentes incluyen:

Yesica

Brenda

Melina

Daiana

Brian

Kevin

Ulises

Matías

Si bien es cierto que estos nombres continúan existiendo y marcaron a toda una generación, sobre todo entre los años 1990 y 2000, ya no están entre los favoritos de los padres al nombrar bebés este año.