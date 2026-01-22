Incendios en Chubut. Foto: REUTERS

Preocupa la propagación de los incendios en Chubut cerca del Parque Nacional Los Alerces y, para este jueves 22 de enero, los brigadistas esperan que las lluvias y chaparrones ayuden a sofocar las llamas y los nuevos focos que comenzaron en las últimas horas, mientras que se estima que ya se quemaron más de 30 mil hectáreas en toda la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que hoy hay alerta amarilla por fuertes lluvias en Parque Nacional Los Alerces y zonas aledañas, las cuales se mantendrán toda la jornada.

Aviones hidrantes apagan distintos focos de incendio en Chubut. Foto: REUTERS

A su vez, luego de varios días de temperaturas elevadas, se espera que durante una semana las máximas no superen los 23°, otro factor que permitirá mitigar los incendios forestales, constató la Agencia Noticias Argentinas.

En el día de ayer, las autoridades del Parque Nacional comunicaron que se trató de un día con condiciones extremas debido a los fuertes vientos y las altas temperaturas: “Los factores combinados de meteorología adversa y topografía compleja generan condiciones críticas con probabilidad de formación de columnas convectivas y aparición de piro cúmulos, fenómeno que genera propagación de nuevos focos activos”.

Incendio forestal en el Parque Nacional Los Alerces. Foto: argentina.gob.ar

Incendios en Chubut: cuál es la situación hasta el momento

Durante la noche, varias personas fueron trasladadas preventivamente a la escuela 103 de la Villa, especialmente aquellas que residían cerca de la Portada Norte y en las zonas más altas del área. La medida busca garantizar la seguridad de los habitantes mientras los equipos de bomberos y brigadistas trabajan en contener el fuego.

Hasta el momento, se aguarda un parte oficial actualizado por parte de las autoridades del Parque Nacional para conocer el alcance total del incendio. El frente principal del fuego cruzó la línea de la laguna Froilán y se dirige hacia Villarino, desplazándose en diagonal hacia la zona de La Momia y la localidad de Cholila.

Las autoridades locales y los equipos de emergencia recomiendan extremar las precauciones, mantener la calma y seguir las indicaciones oficiales, mientras continúan los trabajos para controlar el avance del incendio que amenaza tanto al ecosistema del parque como a las comunidades cercanas.