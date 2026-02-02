Incendios en Chubut. Foto: REUTERS

El Gobierno nacional oficializó la declaración de Emergencia Ígnea y zona de desastre en la provincia de Santa Cruz, debido a la gravedad de los incendios forestales que afectan al Parque Nacional Los Glaciares y a las condiciones climáticas adversas que azotan la región.

La medida fue dispuesta a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 80/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y su gabinete de ministros.

La norma advierte que las condiciones hidrometeorológicas en la provincia, caracterizadas por “la sequía, eventos de actividad eléctrica y temperaturas por encima de lo normal”, configuran un escenario de emergencia cuyo agravamiento genera daños ambientales significativos y peligro para la vida de las personas.

Incendios en la Patagonia. Foto: REUTERS

El decreto señala que la capacidad de respuesta operativa ha sido superada por la magnitud de los focos ígneos, lo que exige una “respuesta eficaz y urgente” del Estado Nacional para coordinar los recursos públicos. En este marco, la Agencia Federal de Emergencias (AFE), dependiente del Ministerio de Seguridad, será la encargada de articular las acciones de combate contra el fuego.

Esta declaración amplía el alcance del Decreto 73/2026, dictado a fines de enero, que ya había establecido la emergencia ígnea por el plazo de un año para las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, tras los incendios en el Parque Nacional Los Alerces.

Incendios en la Patagonia: el fuego ya arrasó con 50 mil hectáreas y hay cuatro parques nacionales en alerta

El avance de los incendios forestales en la Patagonia alcanzó niveles críticos este domingo, con focos activos que afectan de manera simultánea a cuatro parques nacionales. Además, el fuego ya arrasó 50 mil hectáreas en Los Alerces.

Según el último reporte de la Administración de Parques Nacionales (APN), la situación es de extrema complejidad debido a la simultaneidad de los focos en las zonas Norte y Centro, lo que obligó a un despliegue masivo de brigadistas en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz.

Además, las condiciones meteorológicas actuales, caracterizadas por temperaturas elevadas, vientos intensos y una baja humedad relativa, complican las tareas de control y aumentan el riesgo de propagación hacia nuevas áreas boscosas.

La Administración de Parques Nacionales anunció la intervención del Parque Nacional Los Alerces. Foto: Cuenta de Tiwtter de Ignacio Torres

En el operativo de emergencia en Los Alerces trabajan actualmente 247 personas de la APN en coordinación con la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y unos 265 efectivos de la jurisdicción de Chubut. Ante la magnitud del siniestro, el organismo nacional mantiene preparados a otros 300 brigadistas de diferentes regiones del país para garantizar los recambios en la línea de fuego.

“Se recuerda que los vehículos oficiales afectados al apoyo logístico tienen prioridad absoluta de paso”, remarcaron las autoridades, quienes además dispusieron el cierre de la Portada Norte del parque y la restricción del uso náutico recreativo en el Lago Futalaufquen para facilitar la operación de los 20 medios aéreos desplegados en la zona.

Emergencia Ígnea por los incendios en la Patagonia

La crisis ígnea motivó que el Gobierno nacional decidiera oficializar la declaración de Emergencia Ígnea para la provincia de Santa Cruz, sumándola así a las jurisdicciones de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa que ya cuentan con este estatus legal.

En territorio santacruceño, los incendios se concentran al sur de Puerto San Julián, afectando sectores críticos como la Reserva Provincial Península de San Julián y el Parque Interjurisdiccional Marino Makenke. Aunque el fuego llegó a situarse a escasos 4.000 metros de zonas residenciales en el Campo El Montañés, las autoridades aseguraron que, por el momento, no existe un riesgo inmediato para las viviendas.

Incendios en Chubut Foto: X

El reporte diario de la APN subrayó que la articulación entre las distintas jurisdicciones es permanente, priorizando la seguridad del personal y la conservación de los ecosistemas ante un escenario donde no se prevén precipitaciones para las próximas jornadas.

En total, el Estado ya movilizó 426 brigadistas y una importante flota de apoyo logístico para intentar contener los diversos frentes que atraviesan pastizales y bosques nativos en los parques Lago Puelo, Nahuel Huapi y Lanín, donde la vigilancia es constante para evitar que el fuego alcance centros estratégicos o áreas de visitantes.