Incendios en Chubut. Foto: REUTERS

Los incendios forestales que azotan desde hace semanas a la Patagonia volvieron a intensificarse en las últimas horas en Chubut luego de que los brigadistas pudieran contener las llamas en algunos focos principales.

La intensidad del fuego se debe a los cambios en las condiciones meteorológicas: los vientos y las altas temperaturas propiciaron la reactivación de las llamas en partes de Epuyén, obligando a reforzar los operativos de emergencia.

Brutal incendio en Chubut. Foto: REUTERS

Las áreas afectadas en Chubut

Bahía Las Percas y Puerto Patriada fueron las áreas más afectadas, donde más de 250 brigadistas trabajaron durante toda la jornada para combatir el fuego y repasar las líneas para frenar su avance.

Además, los equipos de combate también recorrieron puntos como Bahía Desafío y La Condorera para realizar intervenciones manuales sobre otros focos, según indicó Diario Río Negro.

Por su parte, el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) de Río Negro informó que el incendio forestal ya afectó más de 14.770 hectáreas de matorral, de bosque implantado y de nativo desde su inicio.

Desde el SPMF se informó que en los cañadones de El Trueno y Bahía Las Percas, en el campo de Payan Delgado, sectores de El Coihue y en el Arroyo Las Minas y La Burrada; se reactivaron puntos calientes donde previamente “se realizaron enfriamientos con equipos de agua y operaron los medios aéreos”.

También se registraron reactivaciones en El Pedregoso y cerca del Rincón de Lobos, por lo que debieron intervenir rápidamente miembros del personal de combate con recursos hídricos.

Mientras tanto, el origen del fuego todavía no fue descubierto por las autoridades y se espera un parte oficial más detallado.