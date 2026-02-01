Incendios forestales en la Patagonia. Foto: EFE (Greenpeace)

El Gobierno anunció que la provincia de Santa Cruz será incorporada a la lista de jurisdicciones bajo Emergencia Ígnea, en medio de los devastadores incendios que afectan desde hace semanas a distintas partes de la Patagonia. La medida se oficializará en las próximas horas mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

Hasta ahora, la emergencia había sido declarada para las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa debido a los múltiples focos activos del fuego que no han sido contenidos. Con la incorporación de Santa Cruz, ya serán cinco las jurisdicciones con esta declaración nacional, un paso clave para agilizar recursos y asistencia.

Aunque Santa Cruz no había sido incluida en la medida inicial, autoridades provinciales y el gobernador Claudio Vidal habían participado del reclamo conjunto de los mandatarios de la región para que el Gobierno nacional extendiera la emergencia a todo el territorio patagónico afectado por el avance de las llamas.

Incendios en Chubut Foto: X

Los incendios en Santa Cruz se registraron particularmente al sur de Puerto San Julián, con focos identificados en zonas como El Rincón, la Reserva Provincial Península de San Julián y el Parque Interjurisdiccional Marino Makenke. Estos sectores forman parte de un ecosistema clave que se ha visto comprometido por la presencia del fuego, el cual ha estado cerca de zonas pobladas y rutas, aunque sin riesgo inmediato para las viviendas.

Frente a la situación, el Gobierno informó que ya desplegó 426 brigadistas, 20 medios aéreos y asistencia logística para asistir en las tareas de combate de incendios en toda la región patagónica. De ese total, 270 brigadistas fueron enviados desde dependencias nacionales, entre ellos personal de Parques Nacionales y de la Agencia Federal de Emergencias, mientras que otras provincias colaboraron con contingentes adicionales.

La Emergencia Ígnea permite a la Nación y a las provincias acceder a mecanismos especiales de asistencia, recursos financieros y coordinación operativa para enfrentar los incendios, que afectaron miles de hectáreas y requieren una respuesta conjunta. Este paso se da en el marco de un contexto donde gobernadores y legisladores también han reclamado mayores recursos y el debate parlamentario para consolidar el apoyo a las regiones afectadas.