Cómo detectar billetes falsos con la cámara del celular: guía práctica
La circulación de billetes falsos afecta a comerciantes y ciudadanos, pero con la cámara del celular es posible verificar elementos de seguridad como relieve, marcas de agua, tinta que cambia de color y microimpresiones, facilitando un control rápido y confiable antes de aceptar efectivo.
Con la cámara del celular y una serie de señales visuales -como marcas de seguridad, relieves y colores- se puede verificar si un billete es falso o no. Lo cierto es que la circulación de billetes que no son verdaderos es una problemática muy común y que perjudica tanto a comerciantes como a ciudadanos.
Cierto es que los bancos y organismos oficiales tienen a su disposición equipos especializados para detectar este tipo de billetes, pero también cuentan con esta posibilidad los teléfonos celular inteligentes.
¿Cómo sirve un teléfono celular para detectar billetes falsos?
Si se la sabe usar correctamente, la cámara del celular permite ampliar detalles, mejorar el contraste y analizar elementos de seguridad que muchas veces pasar desapercibidos a simple vista.
Por supuesto, es muy importante contar con buena iluminación, ya sea natural o artificial. Además, es crucial limpiar la lente de la cámara y mantener un iluminado sin sombras.
También se aconseja enfocar bien el billete desde diferentes ángulos, primero haciendo una toma general y acercamientos puntuales con el zoom.
¿Qué detalles de seguridad hay que verificar con el celular?
Relieve y calidad de impresión: los billetes auténticos suelen tener zonas con relieve perceptible al tacto, especialmente en números, letras y retratos. Al acercar la cámara o usar el zoom, los bordes y líneas finas deben verse nítidos y bien definidos. En los billetes falsos, estos detalles suelen aparecer borrosos, con colores apagados o líneas “lavadas”. El zoom de la cámara puede revelar imperfecciones invisibles al ojo desnudo.
Marcas de agua y elementos al trasluz: colocar el billete contra una fuente de luz -como una ventana o una lámpara- y enfocar con la cámara es clave. En los billetes genuinos aparecen marcas de agua e hilos o bandas de seguridad integrados al papel. Al fotografiar el billete a contraluz, estos elementos deberían verse con claridad y continuidad.
Tinta que cambia de color: muchos billetes modernos incorporan tinta ópticamente variable, que modifica su color o brillo según el ángulo. Para comprobarlo, hay que inclinar el billete frente a la cámara mientras se graba o sacar varias fotos. Si no hay cambio visible de tono o reflejo, puede tratarse de una falsificación.
Microimpresiones y patrones finos: algunos billetes incluyen microtextos o tramas extremadamente pequeñas. Usando el zoom digital del celular, estos textos deberían verse definidos, aunque pequeños. Si aparecen pixelados, deformes o directamente ilegibles, es una señal de alerta.