¿Cómo detectar si un billetes es falso o no? Foto: Sergio Giménez.

Con la cámara del celular y una serie de señales visuales -como marcas de seguridad, relieves y colores- se puede verificar si un billete es falso o no. Lo cierto es que la circulación de billetes que no son verdaderos es una problemática muy común y que perjudica tanto a comerciantes como a ciudadanos.

Cierto es que los bancos y organismos oficiales tienen a su disposición equipos especializados para detectar este tipo de billetes, pero también cuentan con esta posibilidad los teléfonos celular inteligentes.

Los celulares pueden ayudar a detectar billetes falsos. Foto: Freepik.

¿Cómo sirve un teléfono celular para detectar billetes falsos?

Si se la sabe usar correctamente, la cámara del celular permite ampliar detalles, mejorar el contraste y analizar elementos de seguridad que muchas veces pasar desapercibidos a simple vista.

Por supuesto, es muy importante contar con buena iluminación, ya sea natural o artificial. Además, es crucial limpiar la lente de la cámara y mantener un iluminado sin sombras.

También se aconseja enfocar bien el billete desde diferentes ángulos, primero haciendo una toma general y acercamientos puntuales con el zoom.

¿Qué detalles de seguridad hay que verificar con el celular?

Relieve y calidad de impresión: los billetes auténticos suelen tener zonas con relieve perceptible al tacto, especialmente en números, letras y retratos. Al acercar la cámara o usar el zoom, los bordes y líneas finas deben verse nítidos y bien definidos. En los billetes falsos, estos detalles suelen aparecer borrosos, con colores apagados o líneas “lavadas”. El zoom de la cámara puede revelar imperfecciones invisibles al ojo desnudo.

Marcas de agua y elementos al trasluz: colocar el billete contra una fuente de luz -como una ventana o una lámpara- y enfocar con la cámara es clave. En los billetes genuinos aparecen marcas de agua e hilos o bandas de seguridad integrados al papel. Al fotografiar el billete a contraluz, estos elementos deberían verse con claridad y continuidad.

Detalles para saber si un billete es falso o no. Foto: NA.

Tinta que cambia de color: muchos billetes modernos incorporan tinta ópticamente variable, que modifica su color o brillo según el ángulo. Para comprobarlo, hay que inclinar el billete frente a la cámara mientras se graba o sacar varias fotos. Si no hay cambio visible de tono o reflejo, puede tratarse de una falsificación.

Microimpresiones y patrones finos: algunos billetes incluyen microtextos o tramas extremadamente pequeñas. Usando el zoom digital del celular, estos textos deberían verse definidos, aunque pequeños. Si aparecen pixelados, deformes o directamente ilegibles, es una señal de alerta.