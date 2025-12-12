Mayor privacidad y seguridad: el truco para ocultar el número al hacer una llamada en iPhone y Android
Ocultar el número de teléfono al realizar una llamada es posible y muy sencillo. Conocé cómo activar esta función en iPhone y Android para mantener tu identidad en reserva cuando lo necesites.
Cuando se desea preservar la identidad propia o evitar que quien recibe una llamada vea el número telefónico, existe la posibilidad de llamar en privado, un truco muy sencillo de realizar.
Es cierto que la mayoría de los celulares muestra de manera automática el número del emisor, pero hay métodos simples para ocultarlo tanto ya sea de manera puntual como permanente.
¿Cómo llamar en privado para que no se vea el número de teléfono?
Una de las formas más simples de ocultar el propio número telefónico es marcar #31# antes del número al que se desea llamar.
Este código es compatible con cualquier operador y dispositivo, ya sea teléfono fijo, Android o iPhone, y le obstaculiza al receptor poder ver el número que lo está llamando, ya que aparece una leyenda en su teléfono que dice “número privado”, “oculto” o “desconocido”.
Cabe señalar que este método es muy práctico, pero solo funciona de forma individual para cada llamada, por lo que es necesario marcar el mismo código cada vez que se hace una llamada.
Pero hay otra forma para no tener que repetir este paso y es configurando el propio teléfono para que todas las llamadas salientes se realicen en modo privado de manera automática.
Esta configuración no afecta a las llamadas entrantes y puede revertirse cuando se lo desee.
Sí hay que tener en cuenta que algunos operadores bloquean o limitan esta función por políticas internas, por lo que en esos casos solo será posible ocultar el número utilizando el código #31#.
La forma de colocar el número privado en Android
La manera de activar esta función en dispositivos Android es de la siguiente manera: primero hay que abrir la aplicación Teléfono.
El siguiente paso, ya dentro de la app, es acceder al menú de opciones a través de los tres puntos situados en la esquina superior derecha o deslizando el panel lateral, según el modelo del dispositivo.
Lo siguiente es ingresar a Configuración y buscar la sección Ajustes de llamadas o Más ajustes. Allí aparecerá la opción ID de llamada, que permite modificar cómo se muestra el número al realizar llamadas.
Una vez dentro de este apartado, solo hay que seleccionar “Ocultar número” o “Nunca mostrar”. A partir de ese momento, todas las llamadas salientes aparecerán como privadas. Para revertir la función, basta con repetir los pasos y elegir “Mostrar número”.
La forma de colocar el número privado en iPhone
En el caso de los dispositivos Apple, el proceso también es sencillo. Se debe ingresar a Ajustes, luego seleccionar la opción Teléfono, y desplazarse hasta encontrar “Mostrar ID de llamada”.
Al desactivar el interruptor, el número dejará de mostrarse en todas las llamadas salientes. Si más adelante se desea revertir esta configuración, solo hay que volver a activar el botón.