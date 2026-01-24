Conectará el norte y sur de Buenos Aires en menos de una hora:

Ruta 4, avance de obras Foto: Instagram @municipioldz

Buenas noticias para los bonaerenses y quienes transiten diariamente por Camino de Cintura. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, anunció la finalización del tramo de la Ruta 4 entre la Av. Pedro Suárez y Moreno con repavimentación y ampliación de calzada.

El mejoramiento integral de 27,8 km de este corredor alcanza a 6 municipios, buscando optimizar la conectividad y la seguridad vial. A su vez, el Gobierno bonaerense continúa el avance de la reconstrucción de los tramos restantes de la Ruta Provincial N° 4 conocida como Camino de Cintura, una de las trazas con mayor flujo vehicular del sur del Área Metropolitana.

Según los datos oficiales, este corredor conecta múltiples distritos y concentra entre 33.000 y 62.000 vehículos diarios.

El trabajo forma parte de un proyecto integral destinado a modernizar una vía que presentaba deterioro estructural y que es utilizada tanto por tránsito local como por servicios logísticos y transporte público

La obra fue recorrida recientemente por el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, y por el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín.

Cómo van las obras en la ruta 4

El tramo intervenido se extiende a lo largo de 27 kilómetros, desde la Rotonda de San Justo hasta la intersección con la Avenida Hipólito Yrigoyen, de acuerdo con la información oficial difundida por el Gobierno provincial.

La obra impacta en una población estimada de 4 millones de personas del sur del conurbano, según datos comunicados por el Ministerio.

La distribución territorial del proyecto comprende:

13,3 km en Almirante Brown

5,2 km en Lomas de Zamora

3,8 km en La Matanza

2,9 km en Esteban Echeverría

1,5 km en Ezeiza

0,3 km en Merlo

El Ministerio detalló que ya se finalizaron 1,3 km del trazado y que otros 3,1 km se encuentran en ejecución en diferentes frentes de obra.

El proyecto incluye la ampliación de la capacidad vehicular, una intervención destinada a ordenar la circulación en un corredor donde confluyen transporte de pasajeros, vehículos particulares y camiones.

Los trabajos comprenden también la construcción de nuevas dársenas de transporte público, cuya función es mejorar la operatividad y reducir maniobras de detención en la calzada principal.

Según lo informado por Infraestructura bonaerense, se está instalando iluminación LED a lo largo del tramo intervenido, con el fin de mejorar la visibilidad y reforzar la seguridad vial en horarios nocturnos.

Además, la obra incorpora la ejecución de nuevos desagües hidráulicos y la renovación integral de la señalización horizontal y vertical en toda la traza.