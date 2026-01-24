Un equipo de la Liga Profesional lanzó su propio alfajor y causó furor.

El fútbol argentino está lleno de símbolos, gestos y pequeñas acciones que refuerzan el sentido de pertenencia. En ese terreno, Sarmiento de Junín acaba de convertir un verdadero gol, pero esta vez fuera de la cancha, gracias a una jugada de marketing de cercanía que apunta directo al corazón (y al paladar) de los hinchas.

Mientras la atención suele concentrarse en las estrategias de los clubes del AMBA, el Verde eligió un camino distinto: lanzar un alfajor propio, un producto profundamente arraigado en la cultura cotidiana de los argentinos. La iniciativa busca ampliar la identidad del club y, al mismo tiempo, consolidar el vínculo con su comunidad a partir de una alianza con una empresa regional.

En un escenario donde los equipos de la Liga Profesional exploran nuevas formas de generar ingresos genuinos, el desarrollo de productos oficiales con sello propio aparece como una tendencia en crecimiento. La elección del alfajor no es casual: es un clásico infaltable en meriendas y recreos, transversal a edades y geografías.

Nuevo alfajor verde del club Sarmiento. Foto: Instagram @casarmientoof @alfajoresromah

Ahora, los hinchas de Sarmiento pueden encontrar una versión que luce los colores y el escudo del club, llevando la pasión más allá del estadio. La movida posiciona a la institución juninense como un ejemplo de gestión creativa fuera de los grandes centros urbanos, demostrando que la identidad también se construye en lo cotidiano.

Una alianza regional con sello de calidad

El lanzamiento del alfajor oficial de Sarmiento se concretó gracias a un acuerdo con Alfajores Romah, una reconocida empresa de Chivilcoy que se destaca dentro del circuito artesanal bonaerense. La elección del socio no fue azarosa: Romah supo ganarse un lugar de prestigio por la calidad de sus productos y su crecimiento sostenido en el rubro.

El diseño del envoltorio acompaña esa lógica identitaria: el verde característico del club domina la estética y el escudo se presenta como protagonista, pensado para llamar la atención en kioscos y almacenes.

Alfajores Romah. Foto: Instagram @alfajoresromah

El alfajor ya comenzó a circular en puntos de venta de Junín y la zona, con la expectativa de expandirse rápidamente y convertirse en un consumo habitual que refuerce la presencia del club en la vida diaria de sus seguidores.

El aval del Mundial del Alfajor

Uno de los grandes diferenciales de esta propuesta es el respaldo que trae consigo su fabricante. Alfajores Romah cuenta con premios obtenidos en el Mundial del Alfajor, un certamen que reúne a productores de todo el país y del exterior. Esos reconocimientos funcionan como una garantía de calidad, destacando tanto las materias primas como el proceso de elaboración.

Gracias a ese recorrido, el alfajor de Sarmiento no se limita a ser un objeto de merchandising, sino que apunta a consolidarse como una experiencia gastronómica en sí misma. La combinación de masas cuidadas y rellenos generosos fue celebrada por los fanáticos, que rápidamente hicieron sentir su entusiasmo en redes sociales. Para el club, asociarse con una marca premiada implica sumar valor a su propuesta y reforzar el cuidado del vínculo con su gente.

Alfajores Romah.

Con esta iniciativa, Sarmiento de Junín demuestra que la innovación también juega su partido en el fútbol argentino. El alfajor del Verde ya está en la calle y promete transformarse en un compañero habitual de previas, desayunos y meriendas, reafirmando una identidad que se construye con creatividad, pertenencia y orgullo regional.