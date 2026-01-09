Ni el Monumental ni La Bombonera: una de las canchas más lindas del mundo está en Argentina y sorprende con su imponente paisaje

Ubicada entre las montañas y totalmente alejada del ruido, esta cancha se destaca por su entorno natural único y se convirtió en una postal imperdible que combina deporte y paisaje.

Cancha del Club Santa Rosa. Foto: X @elvoceroar

Los paisajes de Argentina sorprenden y enamoran. Algunos se tiñen de colores fríos, como los de nuestra bandera; otros despliegan tonos cálidos, pero todos, sin excepción, cautivan. Tal es así que una de las canchas más lindas del mundo se encuentra en nuestro país.

Si bien lo primero que suele venir a la cabeza son La Bombonera o El Monumental, imponentes y cargadas de historia, otra icónica cancha está un poco más alejada de los grandes centros urbanos y nada tiene que ver con el fútbol de Primera.

Una de las canchas más lindas del mundo está en Argentina: dónde queda

Jujuy se destaca por sus escenarios verdaderamente asombrosos y, para sorpresa de muchos, allí se encuentra una de las canchas más lindas del mundo, rodeada de montañas y un paisaje de tonos cálidos que parecen irreales.

Cancha del Club Santa Rosa. Foto: Instagram @gianni_infantino

Se trata de la cancha del Club Santa Rosa, ubicada a 2300 metros de altura a los pies del Cerro de los Siete Colores, en Purmamarca. Su entorno natural, imponente y único, la convierte en un escenario inigualable y la posiciona entre las más bellas del planeta.

El Club Santa Rosa se fundó en 1921 y disputa la Liga Quebradeña de Fútbol, un torneo regional amateur del que participan 14 equipos de la zona de Humahuaca, Tilcara, Tumbaya y Valle Grande.

La cancha fue incluida en el documental Greenland que se dedica a recopilar los campos de juego más insólitos, inhóspitos y peculiares del planeta, en el que también figuran canchas de Noruega, Colombia y Estados Unidos, entre otras. Además, el propio Gianni Infantino subió una foto del estadio de tierra y piedra al filo de una barranca en su cuenta de Instagram.

Cancha del Club Santa Rosa. Foto: Instagram @gianni_infantino

Así es la cancha del Club Santa Rosa

La cancha es de tierra y tiene 85 metros de largo por 65 de ancho. Está a 2300 metros de altura, rodeada por el escénico Cerro de siete Colores y un pueblo pintoresco de casas de adobe y tonos rojizos. Muchas veces las nubes bajan hasta los arcos, produciendo una postal poética y de fantasía.

Se encuentra a pocos metros de la ruta 52 que conduce a las Salinas Grandes y al paso de Jama, que conecta con Chile. También se encuentra a 3 kilómetros de la ruta nacional 9 que une San Salvador de Jujuy con La Quiaca, y que cruza por el corazón de la Quebrada de Humahuaca.

Cancha del Club Santa Rosa. Foto: X @turisargentina

Lejos de las grandes ciudades, la cancha del Club Santa Rosa demuestra que la belleza también puede encontrarse en los rincones más inesperados. En Purmamarca, el fútbol se juega entre montañas, colores y silencio, convirtiendo cada partido en una postal única.