Feriado de Carnaval 2026: fechas, descanso y oportunidades para una escapada. Foto: Municipalidad de Dolores

El calendario de feriados 2026 en Argentina ya permite anticipar uno de los descansos más esperados del año: el del Carnaval, que se celebrará los días lunes 16 y martes 17 de febrero.

Estas fechas forman parte de los feriados nacionales inamovibles programados para el próximo año, lo que garantiza la vigencia de dos días completos de descanso consecutivos.

Calendario 2026. Foto: Freepik AI

Según la configuración del calendario, el feriado de Carnaval se combina naturalmente con el sábado 14 y el domingo 15 de febrero, lo que permitirá disfrutar de un primer fin de semana largo de cuatro días del 2026.

Este bloque se suele aprovechar para viajes cortos, actividades recreativas o para desconectar antes del ritmo habitual de trabajo.

La fecha de Carnaval no es fija cada año, sino que se define en relación con la celebración de la Semana Santa, que a su vez se calcula según el calendario litúrgico cristiano. Las jornadas de Carnaval son los dos días anteriores al Miércoles de Ceniza, que marca el inicio de la Cuaresma en la tradición religiosa católica y se ubican aproximadamente 40 días antes del Domingo de Pascua.

Carnaval de Gualeguaychú. Foto: NA

En Argentina, los feriados de Carnaval son considerados inamovibles, lo que significa que no pueden trasladarse a otra fecha del año y se mantienen en las fechas originales indicadas por el calendario oficial. Esta característica asegura que el descanso extendido para esa celebración siempre forme parte del calendario nacional de feriados.

¿Se les paga doble a los que trabajen en Carnaval?

Cabe recordar que durante los feriados nacionales, como el de Carnaval, la legislación laboral vigente indica que quienes trabajen deberán recibir una compensación diferencial equivalente al doble de un día habitual, siempre que su empleo esté cubierto por el régimen de feriados nacionales. Esto se aplica tanto al lunes 16 como al martes 17 de febrero, reforzando el carácter especial de estas fechas dentro del año laboral argentino.

Carnaval en Ciudad de Buenos Aires. Foto: Gentileza prensa Cdad. de Buenos Aires

Feriados inamovibles en 2026

Jueves 1° de enero: Año Nuevo.

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval.

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Jueves 2 de abril: el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Viernes 3 de abril: Viernes Santo.

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador.

Lunes 25 de mayo: Revolución de Mayo.

Sábado 20 de junio: Día de la Bandera.

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Posibles feriados trasladables a fines turísticos

Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad de Güemes (posible traslado).

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de San Martín (traslado confirmado).

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (traslado confirmado).

Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (traslado confirmado).

Carnaval de Gualeguaychú 2026: cuándo es y qué se sabe de las entradas

Se viene una nueva edición del Carnaval de Gualeguaychú, el espectáculo a cielo abierto más importante del verano y uno de los eventos culturales más emblemáticos de la identidad popular argentina. La ciudad se llena de gente y se convierte en el epicentro de la alegría, música y celebración.

Múltiples comparsas harán su desfile por el Carnaval con las cinco históricas a la cabeza: Marí Marí, Papelitos, O’Bahía, Kamarr y Ará Yeví. En el Corsódromo “José Luis Gestro”, más de 25.000 espectadores por noche se esperan en el Carnaval del País, el espectáculo teatral a cielo abierto más grande de la Argentina y uno de los tres carnavales más importantes del mundo, junto con los de Río de Janeiro y Venecia.

Carnaval de Gualeguaychú (NA)

El Carnaval de Gualeguaychú se desarrollará durante 11 noches, comenzando el sábado 3 de enero y extendiéndose a lo largo de todos los sábados de enero y febrero, incluyendo el tradicional fin de semana largo de carnaval.