Carnaval de Gualeguaychú 2026: cuándo es y qué se sabe de las entradas

Llega el Carnaval de Gualeguaychú 2026 en su edición número 47. Fechas confirmadas y todos los detalles en torno a las entradas.

Llega el Carnaval del País en su edición número 47 en la localidad entrerriana. Cuándo es y qué esperar.

Se viene una nueva edición del Carnaval de Gualeguaychú, el espectáculo a cielo abierto más importante del verano y uno de los eventos culturales más emblemáticos de la identidad popular argentina. La ciudad se llena de gente y se convierte en el epicentro de la alegría, música y celebración.

Múltiples comparsas harán su desfile por el Carnaval con las cinco históricas a la cabeza: Marí Marí, Papelitos, O’Bahía, Kamarr y Ará Yeví. En el Corsódromo “José Luis Gestro”, más de 25.000 espectadores por noche se esperan en el Carnaval del País, el espectáculo teatral a cielo abierto más grande de la Argentina y uno de los tres carnavales más importantes del mundo, junto con los de Río de Janeiro y Venecia.

Comparsa de Gualeguaychú Foto: -

Cuándo es el Carnaval de Gualeguaychú

El Carnaval de Gualeguaychú se desarrollará durante 11 noches, comenzando el sábado 3 de enero y extendiéndose a lo largo de todos los sábados de enero y febrero, incluyendo el tradicional fin de semana largo de carnaval.

Enero: sábados 3, 10, 17, 24 y 31.

Febrero: sábados 7, 14, 21 y 28. Fin de semana largo de carnaval: 14, 15 y 16 de febrero (sábado, domingo y lunes).

11 noches desde el sábado 3 de enero, en fines de semana Foto: Prensa

Qué preparación conlleva el Carnaval de Gualeguaychú

Cada comparsa despliega más de 270 integrantes en escena, acompañados por cuatro carrozas monumentales, una batucada electrizante y una banda musical en vivo que interpreta canciones originales. Los trajes que pueden incluir hasta 70.000 plumas y medio millón de lentejuelas, son auténticas obras de arte que resumen meses de dedicación y creatividad.

El Carnaval del País es el resultado de un trabajo colectivo que moviliza a toda la ciudad: a lo largo del año, las comparsas trabajan con dedicación en sus vestuarios, carrozas y coreografías, transformando la pasión en un espectáculo de nivel internacional, digno de los grandes escenarios del mundo. Con capacidad para más de 20.000 espectadores, que podrán disfrutar el espectáculo en tribunas, plateas, sillas y zonas VIP, el Corsódromo de la Ciudad se convierte en el corazón vibrante de la temporada.

Cada comparsa despliega más de 270 integrantes en escena, acompañados por cuatro carrozas monumentales.

Como novedad, el Carnaval 2026 incorpora un capítulo especial: la Noche Billboard, una propuesta que fusiona la esencia del carnaval con la energía de la música y el entretenimiento, aportando una nueva dimensión escénica al evento.

Cuánto salen las entradas

Aunque aún no están disponibles los precios, AllAccess será la plataforma encargada de vender las entradas y ya puede verse el mapa en la página oficial.