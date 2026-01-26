Villegas Resto, Puerto Madero. Foto: Instagram @villegasresto

En el corazón de Puerto Madero se encuentra Villegas Resto, referente de la parrilla argentina moderna, que brinda una experiencia premium y, a la vez, accesible. Su marca está construida a base de oficio, técnica y materia prima de excelencia. El resultado: una identidad marcada por la simpleza del trabajo bien hecho y el respeto por el producto, que invita a disfrutar de la mejor carne de la ciudad desde una mirada integral, donde cada detalle está cuidado.

Su historia está ligada a la tradición ganadera. Su fundador, Oscar Protto, nació en Villaguay, Entre Ríos, y comenzó a vincularse con la temática desde joven, acompañando la carnicería de su padre. Con el tiempo, se convirtió en un referente del rubro, llegando a administrar más de 80 carnicerías y dos frigoríficos, además de desarrollarse como matarife y operador en el Mercado de Hacienda de Buenos Aires. Solo era cuestión de tiempo la llegada del restaurante.

Finalmente, Villegas Resto abrió en 2009, en un destino porteño estratégico. El proyecto se consolidó como un negocio familiar y atravesó diferentes etapas de crecimiento y redefinición: un rebranding en 2014 y una renovación integral en 2018, que potenció su posicionamiento en la escena gastronómica de Puerto Madero.

El local refleja ese camino: amplio y funcional, en él conviven distintos salones con una ambientación sobria y varios sectores, inclusive al aire libre, con vista directa al río y valet parking propio. La cava refrigerada cuenta con una capacidad para 1600 botellas y una atenta selección de 300 etiquetas de bodegas nacionales.

Qué comer en Villegas Resto

La propuesta culinaria tiene como eje las carnes de novillo y animales jóvenes, elegidos a partir de un riguroso control de origen y trazabilidad. Entre los cortes preferidos por los comensales destacan clásicos de la parrilla argentina como ojo de bife, vacío, asado de tira, bife de chorizo y de cuadril, junto a opciones modernas como tomahawk, mustang steak para compartir, entraña de lomo, bife de picaña, porterhouse y aloha.

La carta, pensada para diversos perfiles de comensales, incluye alternativas vegetarianas, veganas, sin TACC y un menú infantil. Dispone de entradas clásicas, como milhojas de papas con guacamole y langostinos grillados; burratina con salmón ahumado, crema de palta y pesto de tomate, o arancini de ternera con romero fresco y alioli de rúcula. También se pueden pedir entradas a la parrilla: mollejas crocantes, provoleta completa, chorizo con parmesano y morrón, riñones y chinchulines crocantes, entre otros.

Entre las guarniciones se pueden mencionar las papas rústicas gratinadas con hierbas, cabutia asada con miel y queso azul, espárragos salteados con crema de queso brie, coliflor marinado en leche de coco, curry, jengibre y cebollas, o vegetales asados.

También resaltan sus especialidades a las brasas, como salmón grillé, filet de trucha argentina, matambrito de cerdo, brochette de lomo marinado con panceta, pimiento rojo y cebolla colorada, además de tablas para compartir, ensaladas de autor, milanesas de bife de chorizo con fetuccini y crema de pesto y pastas de elaboración propia.

Para el cierre dulce, la carta exhibe opciones como crème brûlée de dulce de leche, panna cotta de yerba mate y matcha servido con alfajores argentinos, peras al malbec perfumadas con cardamomo y helado de mousse de maracuyá, entre otros ítems de la carta.

La propuesta se completa con una cuidada carta de vinos, curada por una sommelier que promueve etiquetas de diferentes regiones del país, invitando a recorrer Argentina a través de la copa, además de aperitivos con y sin alcohol, whiskies y licores.

Menú fijo en Villegas Resto por $33.000

Por último, Villegas Resto cuenta con menús fijos pensados para distintos momentos del día. Al mediodía se puede optar por el menú ejecutivo, con un valor de $33.000 (sin entrada) y $38.000 (con entrada). Además, durante toda la jornada están disponibles el menú fijo Puerto Madero, a $60.000, y el Menú Aniversario, a $70.000.

Dónde queda Villegas Resto y cuándo abre

Villegas Resto está ubicado en Avenida Alicia Moreau de Justo 1050, en pleno Puerto Madero, y abre todos los días al mediodía. De lunes a jueves y los domingos atiende de 12 a 00 h, mientras que los viernes y sábados extiende su horario hasta la 1 de la madrugada.

Con un perfil definido y una impronta actual, Villegas Resto reafirma un concepto donde el saber parrillero, la búsqueda de la mayor calidad y una atención de primer nivel se integran de manera natural. Un espacio que articula tradición, profesionalismo y coherencia para ofrecer una experiencia gastronómica confiable y de alto nivel en Puerto Madero.