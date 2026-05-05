El bodegón de CABA que cautiva con sus platos abundantes:

Pippo, bodegón. Foto: Instagram/pippoparana

La Ciudad de Buenos Aires está repleta de todo tipo de ofertas gastronómicas donde se puede disfrutar de diversos platos abundantes y a precios accesibles. En ese sentido, hay un bodegón que se destaca del resto por estar abierto hace casi 90 años, atrayendo a los comensales de la zona.

Un bodegón con mucha historia: Pippo funciona hace casi 90 años

Se trata de Pippo, un restaurante ubicado en el centro de la ciudad que logró ser un icono de la gastronomía local. No solo es elegido por la gente por sus platos abundantes y sus precios accesibles, sino por la excelente atención que brindan.

La historia de Pippo Paraná es la de un clásico porteño que logró atravesar generaciones sin perder su esencia.

Nació en 1936 y, décadas más tarde, en 1967, abrió su local que con el tiempo se transformaría en un punto de encuentro emblemático de la ciudad. En una Buenos Aires marcada por cafés notables, teatros y bodegones, Pippo supo ganarse un lugar propio, al nivel de símbolos cotidianos como la calle Corrientes o el ritual del colectivo.

Pippo, bodegón. Foto: Instagram/pippoparana

Desde sus inicios, el restaurante se caracterizó por una propuesta simple pero efectiva: cocina casera argentina, platos abundantes, precios accesibles y un ambiente familiar. Esa combinación hizo que, a lo largo de los años, sus mesas reunieran a todo tipo de comensales: trabajadores, artistas, músicos, deportistas y políticos, reflejando la diversidad social porteña.

Uno de los rasgos más distintivos de Pippo fue su continuidad: el negocio se mantuvo activo a lo largo de tres generaciones, conservando el mismo espíritu original. En un contexto donde muchos bodegones históricos cerraron o cambiaron su identidad, Pippo logró sostener su vigencia.

Pippo, bodegón. Foto: Instagram/pippoparana

Además, su fama creció por platos que se volvieron marca registrada —especialmente las pastas y la cocina contundente— y por un clima que invitaba a quedarse: cenas largas, sobremesas y encuentros que muchas veces se extendían hasta la madrugada.

En síntesis, Pippo Paraná no es solo un restaurante: es parte de la memoria gastronómica de Buenos Aires, un lugar donde tradición, identidad y comida se mezclan para contar una historia bien porteña.

Pastas y carnes en tamaño XL: estas son las especialidades de Pippo

Dentro de la extensa carta que ofrece el bodegón, se puede pedir desde pastas, minutas, carnes a la parrilla, hasta los clásicos postres argentinos:

Pastas

Vermicellis

Ravioles de pollo y verdura

Ravioles de ricota

Ñoquis de papa

Ñoqui tricolor

Fucciles al Huevo

Tallarines al huevo

Sorrentinos de jamón y mozzarella

Lasagna carne

Pippo, el mejor lugar de pastas del Microcentro Foto: Pippo Paraná

Parrilla

Bife de chorizo con guarnición

Bife de chorizo “Pippo”

Tira de asado grande con guarnición

Asado mediano con guarnición

Chorizo o morcilla

Provoleta

Parrillada para 3, incluye papas fritas

Ensaladas

Ensaladas hasta tres gustos

Arroz, tomate y huevo

Ensalada César con pollo

Minutas

Empanada de carne

Empanada de jamón y queso

Milanesa de ternera con guarnición

Papas fritas

Puré de papas

Polenta a la bolognesa

Pippo, bodegón. Foto: Instagram/pippoparana

Postres

Flan

Budín de pan

Recargo dulce de leche

Recargo crema

Queso y dulce

Almendrado

Bombón escocés

Dónde queda y cómo llegar a Pippo desde el Obelisco

El bodegón está ubicado en la calle Paraná 356, CABA. La recomendación es llegar a tiempo ya que se suele llenar de gente y hay fila para ingresar. Cabe destacar que no se aceptan reservas.

Las líneas de colectivo que te acercan a Pippo son: 24, 102, 23, 140, 17, 26, 12 y 37. Además, se puede tomar subte: la estación Uruguay de la línea B, Sáenz Peña de la línea A, Tribunales de la línea D y Diagonal Norte de la línea C.

Pippo abre al público de martes a jueves de 12 a 00 horas, y de viernes a domingo de 12 a 01 horas. El único día que cierra son los lunes.