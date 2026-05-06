Gastronomía, bodegón. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

La gastronomía argentina es uno de los grandes atractivos tanto para turistas como para residentes, gracias a su diversidad, calidad y capacidad de conquistar incluso a los paladares más exigentes. En ese contexto, un restaurante ubicado en pleno corazón de la Ciudad de Buenos Aires se ha ganado un lugar destacado por la excelencia de sus propuestas.

Este espacio sobresale especialmente por la calidad de sus salsas, su cuidada selección de vinos y sus fiambres, convirtiéndose en una experiencia culinaria imperdible para quienes buscan disfrutar de un almuerzo o una cena memorable.

Spiagge di Napoli, bodegón italiano. Foto: Instagram/spiaggedinapoli

Spiagge Di Napoli, el bodegón de Buenos Aires que aún vende pasta por kilo y funciona desde 1926

Uno de los sitios para comer más destacados de la Ciudad de Buenos Aires es Spiagge Di Napoli, con una clara alusión a la comida italiana. Se ubica en el barrio porteño de Boedo, uno de los lugares con más bodegones de CABA.

Este bodegón conocido por ser de los mejores en cuanto a estilo tradicional y abundancia de sus platos presenta un clima cálido y acogedor para pasar un buen momento en familia, con amigos o en pareja. Además, otra de las cosas que más llama la atención de este bodegón es que se puede pedir por plato o por kilo.

Con casi un siglo de vida, la carta de Spiagge Di Napoli cuenta con gran variedad de platos siempre rindiendo homenaje a la tradicional comida italiana.

Spiagge di Napoli, bodegón italiano. Foto: Instagram/spiaggedinapoli

La historia del mismo data desde 1926, cuando el inmigrante italiano Giovanni Ranieri materializó su sueño de fundar un restaurante en nuestro país. Por años, sus familiares atendieron a los clientes y hoy día mantiene esa esencia de comida casera, con ciertas especialidades.

El menú de Spiagge Di Napoli: qué se puede comer en este rincón con mucha historia

Además de una refinada carta de vinos, los platos de este bodegón son el verdadero premio que se puede dar un comensal que desea agasajarse.

Destacan los fiambres, el matambre casero, la ensalada rusa, los bastones de muzzarella, así como también la milanesa napolitana, el pollo a la provenzal y la suprema a la suiza. También se especializa en pastas caseras, donde se puede pedir la opción de pasta y salsa por kilo, lo que permite disfrutar de porciones generosas a precios accesibles.

Spiagge di Napoli, bodegón italiano. Foto: Instagram/spiaggedinapoli

Entre sus platos destacados se encuentran los fideos verdes caseros con salsa bolognesa, sorrentinos capresse, ravioles, canelones y lasaña. Además, los fucciles al fierrito con tuco, spaghetti con estofado y fideos verdes caseros con salsa bolognesa son un verdadero manjar de este bodegón.

Para los amantes de lo dulce, a no desesperar, porque Spiagge Di Napoli cuenta con deliciosos postres como el flan con dulce de leche y crema, la isla flotante, la tarantela y el tiramisú, entre otros.

Spiagge di Napoli, bodegón italiano. Foto: Instagram/spiaggedinapoli

Dónde queda Spiagge Di Napoli y cómo llegar desde el Obelisco

Spiagge Di Napoli está ubicado sobre la Avenida Independencia 3527, entre Maza y la Avenida Boedo. El restaurante abre de lunes a sábado en dos turnos: al mediodía, de 12 a 16, y por la noche, de 20 a 00. Los domingos funciona únicamente en horario de almuerzo, de 12 a 16.

Para llegar en transporte público, se puede optar por las líneas de colectivo 56, 96, 115, 128 y 180, que tienen paradas a pocas cuadras del lugar.