Bodegón La Boque de Palermo. Foto: Prensa.

Hay sitios que evolucionan sin perder lo que los hace únicos. Eso es exactamente lo que sucede con La Boque de Palermo, la nueva etapa de un espacio gastronómico que mantiene intacto su sello de buen sabor, calidez y servicio, pero que ahora se anima a ir un paso más allá.

La Boque de Palermo: la renovación de un clásico gastronómico que apuesta por nuevos sabores

Desde el primer momento, la propuesta invita a relajarse y dejarse llevar. Su ya tradicional sección de platitos para compartir sigue siendo el alma del lugar: opciones pensadas para ir al centro de la mesa, acompañar con un vermut, un tinto de verano o alguna de sus etiquetas seleccionadas.

Bodegón La Boque de Palermo. Foto: Prensa.

Sabores reconocibles que ahora se presentan con giros actuales, más audaces y tentadores. Entre las novedades, su icónica tortilla se reinventa con nuevos toppings: con rúcula y jamón serrano, con boquerones, con langostinos o con mozzarella y panceta ahumada. A esto se suman nuevas versiones de provoleta y bruschettas que combinan carácter y frescura.

Qué comer en La Boque de Palermo: platitos, carnes y nuevas propuestas en la carta

La experiencia continúa con una carta que se amplía y sorprende. En la parrilla, las carnes mantienen su lugar de privilegio, con cortes que celebran la tradición argentina y destacan por su ejecución.

Bodegón La Boque de Palermo. Foto: Prensa.

Entre los imperdibles, el costillar de 800 gramos, cocido durante cuatro horas hasta lograr una textura ultra tierna, servido con papas fritas, y el gran bife porteño de 400 gramos, acompañado con panceta ahumada, huevo, morrón asado y tomates secos.

Bodegón La Boque de Palermo. Foto: Prensa.

Pero la propuesta va más allá. La Boque de Palermo apuesta por una cocina versátil, sumando platos elaborados como pastas artesanales, milanesas y nuevas creaciones. Entre ellas, se destacan los canelones rellenos de espinaca y castañas de cajú, con pecorino y salsa bechamel.

Bodegón La Boque de Palermo. Foto: Prensa.

After office en Palermo: 2x1 en cervezas y aperitivos para cortar la rutina

De martes a domingo, además, suma un plan ideal para el after office: un espacio pensado para relajarse y compartir, con un 2x1 en cervezas y aperitivos de 17 a 20 h. Una propuesta perfecta para extender la experiencia después del trabajo.

Bodegón La Boque de Palermo. Foto: Prensa.

Dónde queda y cuándo abre La Boque, el bodegón en Palermo Soho

Ubicado en Soler 5101, en pleno Palermo Soho, este bodegón abre de martes a domingo, de 12:00 a 01:00 hs, ideal tanto para almuerzos como para cenas que se extienden hasta la madrugada.

La Boque de Palermo no es solo un cambio de nombre. Es una evolución natural, una invitación a volver —o a descubrir por primera vez— un espacio donde el buen comer, el encuentro y el disfrute siguen siendo protagonistas.