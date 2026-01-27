El mapa de los trenes del AMBA:

Trenes Argentinos. Foto: NA

Día a día, cientos de miles de argentinos utilizan el transporte público para movilizarse ya sea a sus trabajos como a otras actividades recreativas. Uno de los medios de más utilidad es tren, que en Buenos Aires cuenta con una amplia red de estaciones y ramales que articulan la Ciudad con el Conurbano a través de distintas localidades.

En total, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y media distancia cuenta con siete servicios: las líneas Roca, Sarmiento, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte y el Tren de la Costa.

Según los datos brindados por Trenes Argentinos, en lo que va de enero 2026 se registraron más de 23 millones de pasajeros pagos. Es decir, esta cantidad de personas abonaron su boleto en al menos una de las estaciones del servicio.

Trenes Argentinos. Foto: NA

De este número, cerca de 8 millones de usuarios utilizaron la línea Roca, que justamente posee el recorrido más extenso y diverso, al contar con cuatro ramales más el tramo Temperley-Haedo.

A continuación, un recorrido por las estaciones, ramales y recorridos de todas las líneas de tren del AMBA.

Uno por uno, el recorrido de cada tren en el Área Metropolitana de Buenos Aires

Recorrido de la Línea Belgrano Norte

Partiendo desde Retiro hasta Villa Rosa, el recorrido pasa por las estaciones: Saldías, Ciudad Universitaria, Aristóbulo del Valle, Miguel Manuel Padilla, Florida, Munro, Carapachay, Villa Adelina, Boulogne Sur Mer, Vicealmirante Montes, Don Torcuato, Ingeniero Adolfo Sourdeaux, Villa de Mayo, Los Polvorines, Ingeniero Pablo Nogués, Grand Bourg, Tierras Altas, Tortuguitas, Manuel Alberti y Del Viso.

Además, en la estación de Retiro, los pasajeros tienen la posibilidad de hacer combinación con la línea C del subte (Estación Retiro), así como también con los ferrocarriles Mitre y San Martín.

Recorrido del tren Línea Belgrano Norte. Foto: Ministerio de Transporte

Recorrido de la Línea Belgrano Sur

Esta línea cuenta con diferentes ramales que recorren distintas del sur y sudoeste del Conurbano Bonaerense.

El ramal que va desde la estación Buenos Aires a Marinos del Crucero General Belgrano, el recorrido pasa por: Dr. A. Sáenz, Villa Soldati, Presidente Illia, Lugano, Villa Madero, Marinos del Fournier, Tapiales (funciona como Estación de Combinación), Aldo Bonzi (funciona como EC y Terminal), Mendeville, José Ingenieros, Villegas, Isidro Casanova, Rafael Castillo, Merlo Gómez y Libertad.

En tanto, desde Buenos Aires a González Catán, el recorrido incluye las estaciones: Dr. A. Sáenz, Villa Soldati, Presidente Illia (combinación con el Premetro), Lugano, Villa Madero, Marinos del Fournier, Tapiales (ETI), Ingeniero Castello (EC; combinación con ferrocarril Roca-Estación De Elía), Querandí, Laferrere, María Eva Duarte e Independencia.

Recorrido del tren Línea Belgrano Sur. Foto: Ministerio de Transporte

Por su parte, el ramal Puente Alsina-Aldo Bonzi recorre las estaciones: Villa Diamante, Villa Caraza, Fiorito, Ingeniero Budge, La Salada y KM 12 (EC; combinación con ferrocarril Roca-Estación De Elía).

Recorrido de la Línea Mitre

Se trata de otra línea con diferentes ramales. Uno de ellos es el tramo entre Retiro y Bartolomé Mitre, recorrido que comprende las siguientes estaciones: 3 de Febrero, Carranza, Colegiales, Belgrano R, Coghlan, Saavedra, Juan B. Justo, Florida y Cetrángolo.

Por su parte, el tramo entre Retiro y José León Suárez abarca: 3 de Febrero, Carranza, Colegiales, Belgrano R, Drago, Urquiza (combinación con la línea B, Estación Juan Manuel de Rosas), Pueyrredón, Miguelete, San Martín, San Andrés, Malaver y Chilavert.

Desde Villa Ballester parten formaciones diésel hasta Zárate, pasando por las estaciones: Banclari, Pacheco, Benavídez, Maschwitz, Escobar, Río Luján, Otamendi, Campana y Km. 83.

Además, el ramal que va de Retiro a Tigre pasa por las estaciones: Lisandro de la Torre, Belgrano C, Núñez, Rivadavia, Vicente López, Olivos, La Lucila, Martínez, Acassuso, San Isidro, Becar, Victoria, Virreyes, San Fernando y Carupá.

Recorrido del tren Línea Mitre. Foto: Ministerio de Transporte

Desde la estación Victoria parten formaciones diésel hasta Capilla del Señor. El recorrido también incluye las estaciones: Schweitzer, El Talar, López Camelo, Garín, Maquinista Savio, Matheu, Zelaya y Los Cardales.

Además, en la estación de Retiro, los pasajeros tienen la posibilidad de hacer combinación con la línea C del subte (Estación Retiro), así como también con los ferrocarriles Mitre y San Martín. Por su parte, en Bartolomé Mitre se puede combinar con el Tren de la Costa (Estación Maipú).

Recorrido de la Línea Roca

Uno de los trenes con el recorrido más extenso y diverso. Cuenta con cuatro ramales más el tramo Temperley-Haedo. Además, desde su cabecera en Constitución, los pasajeros pueden hacer combinación con la línea C del subte.

Desde Plaza Constitución hasta La Plata, el recorrido incluye también las estaciones: Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, Sarandí, Villa Domínico, Wilde, Don Bosco, Bernal, Quilmes, Ezpeleta, Berazategui (Estación Combinación), Plátanos, Hudson, Pereyra, Villa Elisa, City Bell, Gonnet, Ringuelet y Tolosa.

Desde Constitución hasta Gutiérrez, el tren Roca se divide en dos recorridos:

Vía Quilmes : Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, Sarandí, Villa Domínico, Wilde, Don Bosco, Bernal, Quilmes, Ezpeleta, Berazategui (EC), Villa España, Ranelagh, Sourigues, Bosques (EC) y Santa Sofía.

Vía Temperley: Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, Lanús, Banfield, Lomas de Zamora, Temperley (EC), Mármol, Rafael Calzada, Claypole, Ardigó, Florencio Varela, Bosques (EC) y Santa Sofía.

El ramal Constitución-Glew/Alejandro Korn/Chascomús pasa por las estaciones: Hipólito Yrigoyen, Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, Gerli, Lanús, Remedios de Escalada, Banfield, Lomas de Zamora, Temperley (EC), Adrogué, Burzaco, Longchamps, Glew, Guernica, Alejandro Korn (EC), Domselaar, Brandsen, Jeppener, Altamirano y Gándara.

Recorrido del tren Línea Roca. Foto: Ministerio de Transporte

Por su parte, el ramal Constitución-Ezeiza/Cañuela pasa por las estaciones: Hipólito Yrigoyen, Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, Gerli, Lanús, Remedios de Escalada, Banfield, Lomas de Zamora, Temperley (EC), Turdera, Lavallol, Luis Guillón, Monte Grande, El Jagüel, Ezeiza (EC), Ferroviaria, Tristán Suárez, Spegazzini, Máximo Paz, Vicente Casares, Alejandro Petión, Kloosterman y Ricardo Levene.

Por último, el tramo que parte de Temperley a Haedo (donde también pasa el Sarmiento) incluye a las estaciones: Hospital Español, Santa Catalina, Juan XXIII, Km 34, Pedro Pablo Tuner, De Elía (combinación Belgrano Sur), Tablada, San Justo e Ingeniero Brian.

Recorrido de la Línea Sarmiento

Desde Once/Plaza Miserere a Moreno, el recorrido pasa por las estaciones: Caballito (combinación línea A del subte-Estación Primera Junta), Flores (combinación línea A del subte-Estación San José de Flores), Floresta, Villa Luro, Liniers, Ciudadela, Ramos Mejía, Haedo, Morón, Castelar, Ituzaingó, San Antonio de Padua, Merlo y Paso del Rey.

Desde Merlo, los pasajeros podrán a ir hasta Lobos en un servicio diésel, pasando por las siguientes estaciones: KM 34,5, Agustín Ferrari, Mariano Acosta, Marcos Paz, Zamudio, Hornos, Las Heras, Speratti y Zapida.

En tanto, desde la estación de Moreno se puede ir hasta Mercedes (los coches pasan de eléctricos a diésel), pasando por: La Reja, Francisco Álvarez, Ingeniero Pablo Marin, Las Malvinas, General Rodríguez, La Fraternidad, Lezica y Torrezuri, Universidad de Luján, Luján, Jaúregui, Olivera y Gowland.

Recorrido del tren Línea Sarmiento. Foto: Ministerio de Transporte

Además, en la estación de Once, los pasajeros tienen la posibilidad de hacer combinación con las líneas H (Estación Once) y A (Estación Plaza Miserere) del subte.

Recorrido de la Línea San Martín

Desde Retiro a Doctor Cabred, el recorrido pasa por las estaciones: Palermo (combinación con la línea D, Estación Palermo), Villa Crespo (ex Chacarita; combinación con la línea B Estación Dorrego), La Paternal, Villa del Parque, Devoto, Sáenz Peña, Santos Lugares, Caseros, El Palomar, Hurlingham, William Morris, Bella Vista, Muñiz, San Miguel, José C. Paz (funciona como Estación Terminal Intermedia), Sol y Verde, Presidente Derqui, Villa Astolfi, Pilar (funciona como ETI) y Manzanares.

Recorrido del tren Línea San Martín. Foto: Ministerio de Transporte

Además, en la estación de Retiro, los pasajeros tienen la posibilidad de hacer combinación con la línea C del subte (Estación Retiro), así como también con los ferrocarriles Mitre y San Martín.

Recorrido de la Línea Urquiza

Desde Federico Lacroze hasta General Lemos, el recorrido pasa por las siguientes estaciones: José Artigas, Pedro Narciso Arata, Doctor Francisco Beiró, El Libertador, Antonio Devoto, Coronel Francisco Lynch, Fernández Moreno, Lourdes, Tropezón, José María Bosch, Marín Coronado, Pablo Podestá, Jorge Newbery, Rubén Darío, Ejército de los Andes, Juan Bautista de la Salle, Sargento Burrufaldi, Capitán Lozano, Teniente Agneta, Campo de Mayo y Sargento Cabral.

Recorrido del tren Línea Urquiza. Foto: Ministerio de Transporte

Además, en la estación de Lacroze, los pasajeros tienen la posibilidad de hacer combinación con la línea B del subte (Estación Federico Lacroze).

Recorrido de Tren de la Costa

Desde Maipú al Delta, el recorrido pasa por las estaciones: Borges, Libertador, Anchorena, Barrancas, San Isidro, Punta Chica, Marina Nueva, San Fernando y Canal.

Recorrido del Tren de la Costa. Foto: Ministerio de Transporte

Además, en la estación de Retiro, los pasajeros tienen la posibilidad de hacer combinación con el ferrocarril de la línea Mitre.