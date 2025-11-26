Actualizan el ranking de los mejores pasaportes del mundo: ¿en qué lugar quedó Argentina?

La lista, a cargo de la consultora Global Citizen Solutions (GCS), analiza 200 países y sus pasaportes basándose en tres pilares: movilidad, calidad de vida e inversión.

Pasaporte de Argentina. Foto: Unsplash

La nueva actualización del Índice Global de Pasaportes (Global Passport Index) de 2025 puso a Suecia en la cima del ranking como el país con el mejor pasaporte del mundo. En tanto, el informe señala que Argentina y las demás naciones de América Latina se encuentran entre los que más escalaron en la clasificación.

La lista, a cargo de la consultora Global Citizen Solutions (GCS), analiza 200 países y sus pasaportes basándose en tres pilares: movilidad, calidad de vida e inversión.

Pasaporte argentino. Foto: Argentina.gob.ar

“La creciente inestabilidad, las presiones climáticas y los cambios económicos han convertido la movilidad en una forma de seguridad. Las personas ahora buscan pasaportes que ofrezcan continuidad, gobernanza estable y potencial de inversión, no solo viajes sin visa”, explica GCS.

Qué países de América Latina tienen el mejor pasaporte: qué puesto ocupa Argentina

El índice muestra un desempeño en auge entre los países de América Latina en los últimos cuatro años, con Chile siendo el pasaporte mejor posicionado de la región, en el puesto 47. Detrás se ubican Brasil (50°), Argentina (51°) y Uruguay (54°).

“La región latinoamericana continúa demostrando resiliencia y una mejora gradual, respaldada por pasaportes de rendimiento medio a alto. Chile, Uruguay y Costa Rica se destacan como los países latinoamericanos que más han escalado respecto de la edición de 2021″, señaló Laura Madrid, Investigadora Principal de la Unidad de Inteligencia Global de GCS en la nota.

Sobre Argentina, el sitio señala: “Los titulares de pasaportes argentinos tienen acceso sin visa y con visa a la llegada a países como Alemania, Francia, Japón, Andorra, Bolivia, Brasil, Belice y Chile, lo que les permite viajar casi al instante a todo el mundo”.

Pasaporte argentino. Foto: NA.

“Sin embargo, requieren visa para ingresar a unos 21 destinos en el mundo, como Estados Unidos, China, Afganistán, Brunéi, Canadá, República Centroafricana y República del Congo”, añade.

En tanto, el informe señala que, en conjunto con Brasil, Argentina “sigue teniendo un rendimiento inferior al de su potencial, lastrado por la volatilidad fiscal y la inestabilidad institucional”.

El Top 10 de países con mejor pasaporte

Europa acapara 9 de las 10 primeras posiciones en el Índice Global de Pasaportes de GCS, siendo Singapur (9°) el único que no es parte de la región.

Así las cosas, detrás de Suecia el podio lo completan Suiza (2°) y Finlandia (3°). La lista sigue con Alemania (4°), Dinamarca (5°), Países Bajos (6°), Irlanda (7°), Reino Unido (8°), Sigapur (9°) y Noruega (10°).

El Top 10 de los países con mejor pasaporte. Foto: Global Citizen Solutions

Mirá el índice completo haciendo clic acá

El informe destaca además la caída histórica de Estados Unidos, que descendió 13 posiciones (del 1 al 14) en los últimos cuatro años “asociada a la polarización política y marcos migratorios cada vez más restrictivos”.

“El dominio de Europa, con nueve de diez países, refleja ventajas combinadas: un Estado de derecho predecible, una red de capital humano denso, mercados y estándares interoperables, y sistemas de bienestar que reducen el riesgo tanto para hogares como para emprendedores”, indicaron los expertos.