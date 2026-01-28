Cuál es la nueva asignatura que entrará en la currícula argentina Foto: Unsplash.

Las escuelas de Argentina avanzan en un proceso de modernización educativa, con el objetivo de preparar a los estudiantes a los desafíos del futuro y el avance de la tecnología. Por eso, se incorporará una nueva materia que modernizará la currícula y abrirá mucho más el juego del mercado laboral.

Además de Matemáticas, Literatura, Inglés y Deportes, la nueva materia tratará temas vinculados a la tecnología, la inteligencia artificial, la programación y la robótica. La incorporación de estos contenidos dentro del aula apunta a que los adolescentes puedan desarrollar habilidades que serán fundamentales tanto para continuar estudios superiores como para su futura inserción laboral.

Las escuelas comenzarán a dar programación como materia obligatoria. Foto: Unsplash.

Programación y robótica: la nueva materia obligatoria

Aunque el debate lleva varios años, todo indica que a partir de 2026 las materias vinculadas a programación y robótica pasarán a ser obligatorias dentro del sistema educativo argentino. La iniciativa tiene como objetivo formar a los estudiantes en áreas que hoy son altamente demandadas y que seguirán creciendo en el futuro. Además, esta nueva materia, llamada “Programación y robótica”, reúne todos los conocimientos necesarios para afrontar las nuevas tecnologías y el manejo de las herramientas digitales.

La nueva asignatura estará orientada al desarrollo de:

Habilidades digitales

Pensamiento lógico y computacional

Uso responsable de nuevas tecnologías

Resolución de problemas

Introducción a la programación y la robótica

Programación y robotica serán las nuevas materias obligatorias de la currícula escolar.

Combinada con las materias tradicionales, esta formación permitirá que los estudiantes tengan más herramientas para elegir su futuro, con opciones acordes a sus intereses y a las nuevas demandas del mundo laboral.

Por último, “Programación y robótica” formará parte del plan de estudios oficial en todo el país y la idea es adaptarla a cada nivel educativo según corresponda. Además, se unificarán los criterios para garantizarle a los estudiantes el acceso a conocimientos alineados a los desafíos del futuro.