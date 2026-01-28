Cambios en la grilla educativa: la nueva materia que será obligatoria en todas las escuelas de Argentina
El sistema educativo busca adaptar los contenidos escolares a las nuevas tecnologías. Por qué son tan importantes estos conocimientos.
Las escuelas de Argentina avanzan en un proceso de modernización educativa, con el objetivo de preparar a los estudiantes a los desafíos del futuro y el avance de la tecnología. Por eso, se incorporará una nueva materia que modernizará la currícula y abrirá mucho más el juego del mercado laboral.
Además de Matemáticas, Literatura, Inglés y Deportes, la nueva materia tratará temas vinculados a la tecnología, la inteligencia artificial, la programación y la robótica. La incorporación de estos contenidos dentro del aula apunta a que los adolescentes puedan desarrollar habilidades que serán fundamentales tanto para continuar estudios superiores como para su futura inserción laboral.
Programación y robótica: la nueva materia obligatoria
Aunque el debate lleva varios años, todo indica que a partir de 2026 las materias vinculadas a programación y robótica pasarán a ser obligatorias dentro del sistema educativo argentino. La iniciativa tiene como objetivo formar a los estudiantes en áreas que hoy son altamente demandadas y que seguirán creciendo en el futuro. Además, esta nueva materia, llamada “Programación y robótica”, reúne todos los conocimientos necesarios para afrontar las nuevas tecnologías y el manejo de las herramientas digitales.
La nueva asignatura estará orientada al desarrollo de:
- Habilidades digitales
- Pensamiento lógico y computacional
- Uso responsable de nuevas tecnologías
- Resolución de problemas
- Introducción a la programación y la robótica
Combinada con las materias tradicionales, esta formación permitirá que los estudiantes tengan más herramientas para elegir su futuro, con opciones acordes a sus intereses y a las nuevas demandas del mundo laboral.
Por último, “Programación y robótica” formará parte del plan de estudios oficial en todo el país y la idea es adaptarla a cada nivel educativo según corresponda. Además, se unificarán los criterios para garantizarle a los estudiantes el acceso a conocimientos alineados a los desafíos del futuro.