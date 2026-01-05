Controles de tránsito: cuál es la pregunta que el conductor nunca debe responder durante una detención

La forma de contestar puede influir de manera decisiva ante los agentes. Por este motivo, se aconseja optar por respuestas más neutrales. Además, aceptar un error en dicho instante puede ser usado como prueba en contra y derivar en una posible multa.

Controles de tránsito en la provincia de Buenos Aires. Foto: argentina.gob.ar

Además de mejorar la seguridad vial y evitar accidentes en la ruta, los controles de tránsito también suelen causarles confusión y tensión en los conductores. Frente a este marco, es fundamental conocer los derechos y las responsabilidades ante las autoridades.

Durante una detención vehicular, una de las consultas más frecuentes por parte de los agentes es: “¿Sabe por qué lo hemos parado?”. Lejos de ser una simple formalidad, la manera de contestar puede influir de forma decisiva en el desenlace del control.

“¿Sabe por qué lo hemos parado?”, la pregunta habitual de los agentes en un control de tránsito. Foto: argentina.gob.ar

Desde una mirada legal, se recomienda optar por respuestas más neutrales como: “No estoy seguro” o “¿Por qué me lo pregunta?”. No obstante, aceptar un error en dicho instante puede ser usado como prueba en contra y derivar en una posible multa en el acto.

La documentación obligatoria que hay que tener en un control de tránsito

Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), estos son los documentos necesarios que debe tener un conductor al momento de un control de tránsito:

Licencia de conducir con fecha vigente.

Documento Nacional de Identidad (DNI).

Cédula Verde (si no sos el titular del vehículo).

Verificación Técnica Vehicular (VTV) o Revisión Técnica Obligatoria (RTO) vigente.

Comprobante de la póliza de seguro.

Comprobante de pago de la patente.

Comprobante y oblea vigente para el caso de vehículos que posean GNC.

Ambas chapas patente colocadas visibles, sin alteraciones y en buen estado.

Para los vehículos radicados en CABA y Provincia de Buenos Aires, se controlará el cumplimiento de la obligación de grabado de autopartes, dispuesto por las leyes locales.

Para que un tercero pueda manejar tu vehículo en 2025, ya no es necesaria la cédula azul. Ahora, la cédula verde es el único documento requerido para circular y puede presentarse tanto en formato físico como digital.

la cédula verde es el único documento requerido para circular y puede presentarse tanto en formato físico como digital. Foto: argentina.gob.ar

Además, no posee fecha de vencimiento mientras no se modifique la titularidad del vehículo, según establece la Disposición 29/2024 publicada en el Boletín Oficial.

Los pasos para que uno o más terceros puedan visualizar la cédula verde en la aplicación de Mi Argentina

Ingresar al Sistema Integral de Trámites Electrónicos.

Validarse en el portal de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) con clave fiscal.

Seleccionar el dominio del vehículo del cual eres titular.

Identificar al tercero autorizado al ingresar su nombre y apellido, junto con su CUIT, CUIL o CDI.

Completar el proceso para que el autorizado pueda visualizar la cédula verde del vehículo en su perfil digital de “Mi Argentina”.

Tanto las cédulas verdes con fecha de vencimiento en su formato físico como las cédulas azules emitidas anteriormente, seguirán siendo válidas hasta que el titular decida revocarlas, sin causar problemas en los controles de tránsito.