Controles de tránsito en autopistas y rutas del país. Foto: NA.

En Argentina, la Ley Nacional de Tránsito expone puntos claves para poder circular en las autopistas y rutas de todo el país. Por ejemplo, la licencia de conducir y la Verificación Técnica Vehicular (VTV) son obligatorias para no incumplir infracciones que deriven en multas.

Además de dichos documentos, la Ley de Tránsito 24.449 indica que todos los vehículos deben circular con elementos de auxilios y un kit de emergencia, entre ellos, un matafuegos cargado, vital para apagar cualquier tipo de incendio.

Las personas deben llevar siempre un matafuegos dentro del vehículo. Foto: argentina.gob.ar

El matafuegos debe ser portátil y de polvo ABC de un kilo. Además, tiene que ser fabricado, mantenido y controlado periódicamente conforme a las especificaciones de las normas del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM).

En caso de no contar con este elemento de seguridad tenerlo vencido o sin carga suficiente, el valor de la multa varía entre las 30 unidades fijas y 100 unidades fijas. De esta manera, la infracción podría alcanzar los $20.440 en la provincia de Buenos Aires.

¿Qué tipo de matafuegos debe tener cada vehículo?

Diferentes tipos de matafuegos. Foto: Freepik.

Vehículos de Categorías M1 y N1 (vehículos y camionetas con peso bruto de hasta 1.500 kg): como mínimo un matafuegos de 1 kg de capacidad nominal y potencial extintor de 3B con indicador de presión de carga.

Vehículos de Categorías M1 y N1 (automóviles y camionetas con peso bruto de hasta 3.500 kg, capacidad de hasta 9 personas sentadas): como mínimo un matafuegos de 2,5 kg de capacidad nominal y potencial extintor de 5B.

Los puntos claves que hay tener en cuenta al revisar un matafuegos