Oftalmología, medicina.

Durante el mes de febrero, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, retoma el programa “Más servicios en tu Barrio”, que ofrece atención odontológica y oftalmológica gratuita, además de múltiples trámites y servicios esenciales para la comunidad.

La iniciativa está abierta a toda la población, por lo que no es exclusivo para vecinos porteños. Los operativos se desarrollarán durante la primera semana de febrero, en el horario de 16 a 20 horas, ya que en esos días no habrá atención por la mañana. La atención es por orden de llegada y los cupos son limitados, por lo que los interesados deberán llegar temprano.

Más Servicios en tu Barrio, en CABA. Foto: Buenos Aires Ciudad.

Los cupos serán los siguientes:

50 turnos para odontología

30 turnos para oftalmología

Cronograma de Más Servicios en tu Barrio en febrero 2026

Lunes 2 de febrero: Parque Chacabuco (Av. Emilio Mitre y Av. Asamblea)

Miércoles 4 de febrero: Parque Rivadavia (Av. Rivadavia 4800, Caballito)

Viernes 6 de febrero: Plaza Sudamérica (Av. Piedra Buena y Av. Gral. Francisco Fernández de la Cruz, Villa Riachuelo)

Qué otros servicios gratuitos se ofrecen

Además de la atención odontológica y oftalmológica, el programa incluye:

Vacunación antigripal y COVID-19

Atención social

Defensa al consumidor

Trámites de AGIP, ANSES, Mi BA y Tarjeta SUBE

Inscripción y cambios de instituciones educativas

Tramitación de DNI y Pasaporte (con cupos limitados)

Gestión de subsidios de luz, gas y agua

Asesoramiento para personas con discapacidad

Servicio Repara Móvil

Servicio de odontología gratis en CABA Foto: UBA Odontología en X

La UBA mantiene la atención odontológica durante el verano

En paralelo, el Hospital Odontológico de la Facultad de Odontología de la UBA continúa atendiendo durante el verano. Está ubicado en Marcelo T. de Alvear 2142, Capital Federal.

La atención se realiza todos los días de 8 a 20 horas, sin turno previo y por orden de llegada. Si bien Más Servicios en tu Barrio es completamente gratuito, en la UBA se cobra un arancel único de $15.000, que incluye fichaje y radiografía panorámica. Luego del diagnóstico, el paciente es derivado al área correspondiente para continuar su tratamiento.

En el hospital universitario se brindan prestaciones de baja, mediana y alta complejidad, como tratamientos de caries, conducto, coronas, extracciones, prótesis e implantes.