Vuelven los controles odontológicos y oftalmológicos gratis en CABA: dónde y cuándo atenderse en febrero 2026
El Gobierno de la Ciudad retoma el programa “Más servicios en tu Barrio”. ¿Cómo hay que hacer para atenderse?
Durante el mes de febrero, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, retoma el programa “Más servicios en tu Barrio”, que ofrece atención odontológica y oftalmológica gratuita, además de múltiples trámites y servicios esenciales para la comunidad.
La iniciativa está abierta a toda la población, por lo que no es exclusivo para vecinos porteños. Los operativos se desarrollarán durante la primera semana de febrero, en el horario de 16 a 20 horas, ya que en esos días no habrá atención por la mañana. La atención es por orden de llegada y los cupos son limitados, por lo que los interesados deberán llegar temprano.
Los cupos serán los siguientes:
- 50 turnos para odontología
- 30 turnos para oftalmología
Cronograma de Más Servicios en tu Barrio en febrero 2026
- Lunes 2 de febrero: Parque Chacabuco (Av. Emilio Mitre y Av. Asamblea)
- Miércoles 4 de febrero: Parque Rivadavia (Av. Rivadavia 4800, Caballito)
- Viernes 6 de febrero: Plaza Sudamérica (Av. Piedra Buena y Av. Gral. Francisco Fernández de la Cruz, Villa Riachuelo)
Qué otros servicios gratuitos se ofrecen
Además de la atención odontológica y oftalmológica, el programa incluye:
- Vacunación antigripal y COVID-19
- Atención social
- Defensa al consumidor
- Trámites de AGIP, ANSES, Mi BA y Tarjeta SUBE
- Inscripción y cambios de instituciones educativas
- Tramitación de DNI y Pasaporte (con cupos limitados)
- Gestión de subsidios de luz, gas y agua
- Asesoramiento para personas con discapacidad
- Servicio Repara Móvil
La UBA mantiene la atención odontológica durante el verano
En paralelo, el Hospital Odontológico de la Facultad de Odontología de la UBA continúa atendiendo durante el verano. Está ubicado en Marcelo T. de Alvear 2142, Capital Federal.
La atención se realiza todos los días de 8 a 20 horas, sin turno previo y por orden de llegada. Si bien Más Servicios en tu Barrio es completamente gratuito, en la UBA se cobra un arancel único de $15.000, que incluye fichaje y radiografía panorámica. Luego del diagnóstico, el paciente es derivado al área correspondiente para continuar su tratamiento.
En el hospital universitario se brindan prestaciones de baja, mediana y alta complejidad, como tratamientos de caries, conducto, coronas, extracciones, prótesis e implantes.