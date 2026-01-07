El Hospital de Odontología de la UBA atiende en verano: cómo sacar un turno y los tratamientos disponibles

La Facultad de Odontología es una de las trece que conforman la Universidad de Buenos Aires. Funciona además como Hospital Universitario, realizando actividades asistenciales a la comunidad en las diversas cátedras y áreas que la componen. Suele cerrar en enero y febrero, pero en esta ocasión no será así.

El Hospital de Odontología de la UBA abrirá en verano Foto: UBA Odontología en X

El Hospital Odontológico de la Universidad de Buenos Aires atiende a quien se acerque. Ante la creciente demanda, abrirá en enero y febrero, con guardias y sin turno previo. Particularmente se dedican a tratamientos de distinta complejidad y manejan precios accesibles, baratos para el bolsillo común, contemplando los altos costos del sector privado.

Habitualmente, se da una gran saturación por la demanda en el mes de marzo post vacaciones de los alumnos y profesores que atienden allí. Y, en pos de evitar que eso suceda, se tomó esta medida extraordinaria. A partir del 5 de enero, hay atenciones clínicas en turno mañana, tarde y noche con 300 equipos en simultáneo.

UBA Odontología Foto: uba.com.ar

Según informó la Facultad de Odontología, durante el verano se realizarán prácticas de baja, mediana y alta complejidad, incluyen arreglos de caries, tratamientos de conducto, colocación de coronas, prótesis, implantes y cirugías menores, además de la atención de urgencias como extracciones de dientes retenidos, una de las consultas más frecuentes en esta época del año.

Cuáles son los pasos a seguir para tener un turno

La mayoría de los tratamientos se realizan con demanda espontánea, por lo que es necesario llegar temprano a hacer la fila y asegurarse un lugar. Sin embargo, algunas prácticas más complejas requieren turno previo y que el solicitante se acerque a la Facultad de Odontología en Avenida Córdoba 2351.

El paso a paso a paso:

Acercarse a informes o admisión de pacientes.

Presentar el DNI

Se le asigna el área de atención, día, horario y profesional o cátedra

Odontología, dentista. Foto: Freepik.

Cómo será la atención en el Hospital de Odontología de la UBA

Las prestaciones se llevan a cabo en el marco de la formación académica y cuentan con estricta supervisión profesional.

Durante enero y febrero, la atención se organiza de manera mixta: algunos servicios funcionan con turno previo, mientras que otros admiten demanda espontánea, en especial ante situaciones de urgencia. Está abierto de 8 a 20 horas y se ingresa por Marcelo T. de Alvear 2141, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Desde la facultad recomiendan acercarse en horario temprano y consultar en la mesa de informes qué áreas se encuentran disponibles cada día.

Más de 500 docentes y profesionales realizarán todo tipo de tratamientos a los mismos valores que en enero de 2025. Los aranceles no han sufrido modificaciones, con el objetivo de continuar ofreciendo un servicio de calidad, pero accesible a la comunidad.

Hospital de Odontología UBA Foto: -

La atención no requiere turno previo, y el ingreso de los pacientes se realizará exclusivamente por la guardia, desde donde serán derivados a una de las cinco clínicas que estarán en funcionamiento.