Compró un choclo con una app y le vaciaron la cuenta:

Una turista argentina fue estafada al comprar un choclo en Brasil. Foto: Grok AI.

Lo que debía ser una compra insignificante durante una jornada de playa terminó en una pesadilla para una turista argentina que fue víctima de una estafa digital en Copacabana, uno de los puntos más visitados de Río de Janeiro.

Luego de pagar un choclo con una aplicación, sufrió el vaciamiento casi total de su cuenta bancaria. Según consta en la denuncia, el precio acordado por el producto era de 20 reales. Sin embargo, el vendedor, al tomar el celular de la mujer para efectuar el cobro, ingresó un monto de 20.000 reales.

Una turista argentina fue estafada al comprar un choclo en Brasil. Video: X (Twitter).

La operación se concretó de manera instantánea. La víctima no advirtió la diferencia en el momento y recién varias horas después, al revisar los movimientos de su cuenta, descubrió el débito indebido. Para entonces, el daño ya estaba hecho.

Una estafa silenciosa y difícil de rastrear

A diferencia de otros delitos, se trató de una maniobra simple, basada en la distracción y en la falta de verificación del monto antes de confirmar la operación. Este tipo de estafas, explican fuentes policiales, resulta especialmente complejo de investigar debido a la rapidez de las transferencias digitales y a la dificultad para identificar a los responsables en zonas de alta circulación turística.

Tras detectar lo ocurrido, la turista argentina realizó la denuncia ante la policía local. No obstante, hasta el momento no se registraron avances significativos: el vendedor no fue identificado y el dinero transferido no pudo ser recuperado.

Pix es la billetera virtual más utilizada por los argentinos en Brasil. Foto: Prex Argentina.

El monto debitado equivale a casi seis millones de pesos argentinos, una suma que representaba una parte sustancial del presupuesto del viaje. El caso volvió a poner en foco los riesgos asociados al uso de billeteras virtuales y aplicaciones de pago en destinos internacionales, especialmente cuando se trata de compras informales en la vía pública.

Especialistas en seguridad digital advierten que este tipo de estafas se incrementa durante la temporada alta y suele tener como blanco a turistas que no dominan el idioma local o desconocen el funcionamiento de los sistemas de pago del país que visitan.

Recomendaciones para evitar estafas con apps de pago

Ante este escenario, los expertos recomiendan extremar las precauciones y seguir una serie de medidas básicas para reducir riesgos:

No entregar el celular a desconocidos.

Verificar siempre el monto antes de confirmar cualquier transacción.

Configurar límites diarios de transferencia en las aplicaciones.

Utilizar apps configuradas en español.

Priorizar el uso de efectivo para compras pequeñas en la vía pública.

Los expertos recomiendan extremar las precauciones a la hora de pagar con aplicaciones para evitar estafas. Foto: Freepik

El caso de la turista argentina en Brasil funciona como una advertencia clara sobre la importancia de revisar cada operación, incluso en las situaciones más cotidianas, para evitar que una compra insignificante termine en un golpe económico.