La frontera seca que sorprende en Argentina. Foto: La Voz de Misiones.

En el extremo noreste del país existe un punto que parece salido de una curiosidad geográfica: una frontera donde no hay río, ni puente, ni control natural visible. Solo una calle. Se trata de la llamada “frontera seca” de Misiones, ubicada en la ciudad de Bernardo de Irigoyen, uno de los lugares más singulares de Argentina.

Qué es una frontera seca y por qué es tan particular

A diferencia de la mayoría de los límites internacionales de Argentina —marcados por ríos o accidentes naturales—, una frontera seca es aquella que separa dos países sin ningún elemento físico evidente. En este caso, la división es simplemente una línea imaginaria que atraviesa una zona urbana. Esto hace que, en la práctica, cruzar de un país a otro sea tan simple como caminar unos metros y cruzar una avenida.

Frontera Seca, entre Argentina y Brasil. Foto: La Voz de Misiones.

Dónde queda la frontera seca

La frontera seca argentina se encuentra en Bernardo de Irigoyen (Misiones), en el punto más oriental del territorio continental.

Lo más llamativo es que esta ciudad está pegada a dos localidades brasileñas:

Dionísio Cerqueira (Santa Catarina)

Barracão (Paraná)

Las tres forman una especie de “triple ciudad” donde la vida cotidiana transcurre de un lado y del otro sin grandes barreras físicas. De hecho, una avenida es lo único que separa Argentina de Brasil.

Bernardo de Yrigoyen, la ciudad donde se encuentra la frontera seca. Foto: NA.

Una convivencia única: idiomas, cultura y comercio

Esta cercanía genera algo muy particular: una mezcla cultural constante. Es común escuchar el famoso “portuñol”, una combinación de español y portugués que refleja la vida compartida entre ambos países.

El comercio también es parte del día a día. Muchas personas cruzan de un lado al otro para trabajar, comprar o visitar familiares. La frontera, más que dividir, funciona como un punto de encuentro.

Un lugar estratégico (y también desafiante)

Esa misma facilidad para cruzar tiene su contracara. La zona es considerada compleja en términos de control fronterizo, ya que la ausencia de barreras naturales facilita actividades ilegales como el contrabando o el tráfico.

Además, el terreno —con monte denso y zonas rurales— hace que sea difícil vigilar todos los pasos informales.

Bernardo de Yrigoyen, la ciudad donde se encuentra la frontera seca. Foto: NA.

Datos curiosos que pocos conocen sobre la “frontera seca” de Misiones

Es la única frontera seca entre Argentina y Brasil.

Bernardo de Irigoyen está a 835 metros sobre el nivel del mar, uno de los puntos más altos de Misiones.

Es el punto más oriental del país, es decir, donde primero amanece en Argentina continental.

En algunos tramos, cambiar de país puede ser tan simple como cruzar de vereda.

Un límite que no se siente como límite

La frontera seca de Misiones rompe con la idea tradicional de frontera. No hay grandes controles visibles ni barreras naturales: hay una calle, casas, negocios y personas que conviven entre dos países como si fueran uno solo. En un mundo donde las fronteras suelen ser sinónimo de separación, este rincón del país muestra lo contrario: un límite que, lejos de dividir, conecta culturas, idiomas y formas de vida.