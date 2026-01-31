Furor por el nuevo alfajor de Rasta: cuánto sale el Trico Maicena y dónde conseguirlo
Una reconocida marca lanzó su nuevo alfajor, que promete satisfacer a sus clientes amantes de lo dulce.
Rasta es una de las principales marcas de alfajores del país e incluso desde 2025 que es el más vendido en Argentina. Por esto mismo, lanzaron otros productos que ya se destacan en los kioscos y supermercados.
Se trata del Rasta TRICO Maicena, una variante de la familia TRICO que salió unos meses atrás. Esta innovación ofrece nuevos sabores, ideales para aquellos que disfrutan de la marca que más alfajores vende en el país.
El slogan elegido fue el de “Maicena y Alegría”, en una mezcla que ofrece un sabor casero con la potencia del relleno y la masa que caracteriza a la marca, con dos pisos de dulce de leche.
Cuánto vale el nuevo alfajor Rasta y dónde conseguirlo
El alfajor TRICO Maicena todavía no está disponible en la tienda online de Rasta, aunque ya es distribuido en distintos puntos del país. Por esto mismo, se puede conseguir en supermercados, kioscos y otros puntos de venta de la marca.
Su precio de venta al público está entre $1.7000 y $2.000 aproximadamente en kioscos. En plataformas online como Mercado Libre, se puede conseguir el pack de 5 unidades por $12.600, mientras que la caja de 14 queda a $27.500.
Cabe recordar que el TRICO original destacaba por su mezcla de colores y sabores. En una combinación de dulce de leche y maicena, sus tapas tenían los colores rojo, amarillo y verde.
Rasta presentó su nuevo alfajor: el Trico Maicena
Su presentación contiene 100 gramos, con tres capas, con sus tapas de maicena, dos niveles de dulce y el relleno de chocolate semiamargo.
- Más chocolate: un extra que tiene este producto es que la tapa del medio tiene doble baño de chocolate, para más sabor para aquellos amantes de lo dulce. Este detalle le suma mayor crocante, algo muy celebrado por sus clientes.
- Suavidad en las tapas: la primera y tercera capa tiene la textura del almidón de maíz, destacadas por “tiernas y vanidosas”.
- Mucho dulce en su relleno: clásico al estilo de Rasta, las dos capas de dulce de leche llenan de sabor el paladar.