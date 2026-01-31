El Trico Maicena, el nuevo alfajor de Rasta. Foto: Instagram

Rasta es una de las principales marcas de alfajores del país e incluso desde 2025 que es el más vendido en Argentina. Por esto mismo, lanzaron otros productos que ya se destacan en los kioscos y supermercados.

Se trata del Rasta TRICO Maicena, una variante de la familia TRICO que salió unos meses atrás. Esta innovación ofrece nuevos sabores, ideales para aquellos que disfrutan de la marca que más alfajores vende en el país.

Alfajor Rasta Trico Maicena. Video: Instagram.

El slogan elegido fue el de “Maicena y Alegría”, en una mezcla que ofrece un sabor casero con la potencia del relleno y la masa que caracteriza a la marca, con dos pisos de dulce de leche.

Cuánto vale el nuevo alfajor Rasta y dónde conseguirlo

El alfajor TRICO Maicena todavía no está disponible en la tienda online de Rasta, aunque ya es distribuido en distintos puntos del país. Por esto mismo, se puede conseguir en supermercados, kioscos y otros puntos de venta de la marca.

Su precio de venta al público está entre $1.7000 y $2.000 aproximadamente en kioscos. En plataformas online como Mercado Libre, se puede conseguir el pack de 5 unidades por $12.600, mientras que la caja de 14 queda a $27.500.

Alfajor Trico Maicena, el nuevo lanzamiento de Rasta. Foto: Instagram

Cabe recordar que el TRICO original destacaba por su mezcla de colores y sabores. En una combinación de dulce de leche y maicena, sus tapas tenían los colores rojo, amarillo y verde.

Su presentación contiene 100 gramos, con tres capas, con sus tapas de maicena, dos niveles de dulce y el relleno de chocolate semiamargo.