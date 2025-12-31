Desde pistachos garrapiñados hasta pan dulce con dulce de leche: las golosinas que llegan en este Año Nuevo

Una histórica marca de golosinas lanzó propuestas para todos los gustos que llaman la atención por su creatividad y prometen tentar a más de uno.

Los productos de Arcor para las Fiestas de Fin de Año. Foto: Captura video TikTok @donyacogolosineria

Con la llegada del Año Nuevo, Arcor decidió sorprender a los fanáticos de lo dulce reversionando algunos de sus clásicos para darles un toque festivo y asegurar su presencia en la mesa dulce.

Este año, la marca lanzó propuestas para todos los gustos que llaman la atención por su creatividad y prometen tentar a más de uno: desde el emblemático chocolate Cofler Block de tres pisos, hasta un pan dulce relleno y la gran estrella de la temporada, los pistachos garrapiñados.

Pan Dulce Cofler Relleno. Foto: X / @infokioscos.

Arcor reversiona sus clásicas golosinas

Desde la cuenta de TikTok @donyacogolosineria compartieron un adelanto de todo lo nuevo que se viene para estas fiestas, y entre las principales novedades se destacan:

Pistacho garrapiñado: combina lo crocante y lo dulce en un formato ideal para la mesa navideña.

Los productos de Arcor para las Fiestas de Fin de Año. Foto: Captura TikTok @donyacogolosineria

Bota Bon o Bon Navidad: incluye un surtido de los productos más emblemáticos de la marca, perfecta para regalar o decorar el árbol.

Pan Dulce Cofler Relleno: dos versiones irresistibles: uno con dulce de leche y chips de chocolate, y otro con relleno sabor chocolate y chips. Mantienen el espíritu del pan dulce tradicional, pero con ese toque goloso característico de Cofler.

Los productos de Arcor para las Fiestas de Fin de Año. Foto: Captura TikTok @donyacogolosineria

Postre Águila Chocotriple: una golosina de dulce de leche y mascarpone cubierta en chocolate con leche.

Postre Águila Chocomousse: mezcla el sabor intenso del chocolate semiamargo con una textura suave, ideal para las reuniones familiares.

Turrón de almendras tipo Alicante.

Turrón de almendras con cacao.

Los productos de Arcor para las Fiestas de Fin de Año. Foto: Captura TikTok @donyacogolosineria

Turrón de coco.

Postre Bon o Bon y Postre Bon o Bon con baño de chocolate.

Rocklets Tres Chocolates: con chocolate con leche, blanco y semiamargo.

Bon o Bon Superballs: rellenos con sabor Bon o Bon y bañados en chocolate con leche y chocolate blanco.

Los productos de Arcor para las Fiestas de Fin de Año. Foto: Captura TikTok

Budín Águila relleno de dulce de leche: en versiones de vainilla y chocolate, además del budín de chocolate con chips.

Cofler Blanco con Chocolinas, Águila Nut, Cofler Chocolinas y Cofler Block Super Crocante.

Mogul Extreme Tubitos de Navidad.

Un nuevo pan dulce con el chocolate como protagonista: dónde conseguir el producto furor para la Navidad 2025

Falta poco más de un mes para la llegada de la Navidad y el Año Nuevo. Ante la cercanía de las fechas festivas, aparecen nuevos productos que buscan apoderarse de las mesas navideñas. En este contexto, una marca icónica como Arcor destaca con una propuesta bajo la línea Cofler, que resalta por su desarrollo de distintos chocolates.

El primer lanzamiento es el Pan Dulce Cofler Relleno, disponible en dos versiones: relleno con dulce de leche y chips de chocolate, y relleno sabor chocolate con chips. Ambas opciones conservan el espíritu del pan dulce clásico, pero con el sello inconfundible de Cofler.

Pan Dulce Cofler Relleno. Foto: Instagram / kiosco_nacion_lujan.

Su presentación moderna y su envase llamativo apuntan tanto al público general como a los comerciantes que buscan destacarse con productos atractivos para la temporada festiva. Ya se puede adquirir en las principales cadenas de supermercados del país (Coto, Jumbo, Vea, entre otros) por un costo de $16.000 en su única versión de 530 gramos.

De esta forma, Arcor mantiene su apuesta por innovar dentro de las tradiciones argentinas, ofreciendo cada año versiones renovadas de los clásicos navideños. El pan dulce Cofler se presenta así como una opción ideal para compartir en familia, regalar o sumar a la mesa con un toque de originalidad.